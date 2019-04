Obwohl die Jugendkriminalität im Kanton Zürich stabil bleibt, nimmt die Jugendgewalt zum dritten Mal in Folge zu.

Die Jugendkriminalität bleibt zum wiederholten Mal praktisch unverändert. Die Jugendanwaltschaften des Kantons Zürich eröffneten im letzten Jahr 4787 Strafverfahren – das sind 38 mehr als noch im Vorjahr. Ein deutlicher Anstieg ist hingegen bei der Jugendgewalt zu verzeichnen.

Jugendkriminalität 2018 – Die Zahlen

2018

2017 Veränderung Eröffnete Strafverfahren

4787 4749 + 38

Strafbefehle 3944 3815 + 129

Fälle von Jugendgewalt

632 580 + 52



Wurden 2017 noch 580 Jugendliche eines Gewaltdelikts beschuldigt, waren es im letzten Jahr 632. Damit stiegen die Fälle von Jugendgewalt nun das dritte Jahr in Folge, sie sind aber immer noch deutlich unter dem Niveau von 2009, als über 1100 Jugendliche wegen eines Gewaltdelikts verzeigt wurden.

Jugendkriminalität 2018 – Die Bestrafung

2018

2017 Veränderung Ausgesprochene Strafen

3980 3834 + 146

Strafbefehle 3944 3815 + 129

Anklage 36 19 + 17

Verweise 2047 2134 - 87

Persönliche Leistungen

808

847 - 39

Bussen 818 624 + 194

Freiheitsentzug 87 75 + 12

Ohne Bestrafung

7 13 - 6



Insgesamt wurden im letzten Jahr 3980 Strafen ausgesprochen, am meisten kam es zu Verweisen oder Bussen. Wurden Jugendliche verurteilt, handelte es sich in jedem vierten Fall um ein Vermögensdelikt. Die Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz gingen zurück, die Verstösse im Strassenverkehr blieben stabil.

Jugendkriminalität 2018 – Die Verstösse

2018

2017 Veränderung Vermögensdelikte 25.7 Prozent

21.7 Prozent

+ 4.0 Prozent

Betäubungsmittel 17.9 Prozent

23.3 Prozent

- 5.4 Prozent

Strassenverkehr 9.8 Prozent

9.8 Prozent

+/- 0 Prozent

Körperverletzung

3.0 Prozent

2.6 Prozent

+ 0.4 Prozent

Drohung und Nötigung

7.1 Prozent

6.5 Prozent

+ 0.6 Prozent

Sexuelle Integrität

1.5 Prozent

1.0 Prozent

+ 0.5 Prozent



Wie die Statistik der Zürcher Oberjugendanwaltschaft weiter zeigt, nahm der Anteil verurteilter Mädchen leicht zu, während der Ausländeranteil leicht zurückging.

Männlich, Einzeltäter, nicht vorbestraft

Die jugendlichen Straftäter sind im Durchschnitt 15.7 Jahre alt, zu 87.3 Prozent männlich und mehrheitlich nicht vorbestraft. Bei jedem zweiten Fall handelt es sich um einen Einzeltäter, bei den meisten anderen Fällen war eine Gruppe von mindestens drei Personen involviert. Jugendgewalt spielte sich in zwei von fünf Fällen im öffentlichen Raum ab, also auf der Strasse oder in Parks. Meistens richtete sich die Gewalt gegen andere Jugendliche.