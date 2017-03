Die Zürcher SVP feiert am Sonntag im Zürcher Kongresshaus ihr 100-Jahre-Jubiläum. Linksautonome Kreise hatten im Vorfeld zu Demonstrationen aufgerufen. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und verhinderte Ausschreitungen.

Die Linksautonomen wurden mit Einsatzwagen und Wasserwerfern daran gehindert, in die Nähe des Kongresshauses zu gelangen. Das Areal am See wurde grossräumig mit Zäunen abgeschirmt. Alle verdächtig wirkenden Personen wurden kontrolliert, darunter auch viele Touristen und Passantinnen, die am See spazieren gingen.

Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten stehen derzeit im Einsatz, mit einem Helikopter werden die Bewegungen der Demonstranten aus der Luft beobachtet.

Autonome wollen Feier stören

Die Linksautonomen hatten bereits vor Wochen angekündigt, die Feier stören zu wollen. Am Samstagabend wurde beim Kongresshaus eine Buttersäure-Stinkbombe platziert, die einen penetranten Gestank im Saal verbreitete. Ob Linksautonome für diesen Vorfall verantwortlich sind, ist noch nicht geklärt. Kurz nach dem Vorfall wurde auf der linken Plattform Indymedia aber ein Bekennerschreiben aufgeschaltet.