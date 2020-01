Mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten haben am Mittwochabend im Zürcher Kreis 4 unter dem Motto «Züri gäge WEF» gegen das Weltwirtschaftsforum protestiert.

Nach wenigen Metern des Umzuges zündeten die Teilnehmer erste Leuchtraketen und Böller.

Später kam es zu Scharmützeln mit der Polizei, bei denen gemäss Augenzeugen offenbar ein Polizist verletzt wurde.

Die Polizei hat während der Demonstration nach eigenen Angaben einen Wasserwerfer eingesetzt. Das sei nötig gewesen, weil Teilnehmer ein Feuer auf Tramgeleisen entfacht und pyrotechnisches Material gezündet hätten, berichtete die Polizei am Abend auf Twitter.

Vermummte gesellten sich dazu

Nach Angaben von Augenzeugen nahmen mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten am genehmigten Umzug teil. Kritiker machen die Wirtschafts- und Finanzelite, die an dem Treffen teilnimmt, unter anderem für negative Auswüchse der Globalisierung verantwortlich.

Zu der Demonstration hatten die jungen Grünen und die Jusos, die Jugendorganisation der Sozialdemokraten, aufgerufen. Es gesellten sich aber noch andere linke Gruppierungen dazu, darunter auch ein gutes Dutzend Vermummte des Schwarzen Blocks sowie ihre Anführerin Andrea Stauffacher.

Der Umzug führte vom Helvetiaplatz durch den Kreis 4 und wieder zurück zum Helvetiaplatz. Die Zürcher Stadtpolizei hatte den Anlass zuvor bewilligt. Auch in Lausanne fand am Mittwochabend eine Anti-WEF-Demonstration statt. Dort nahmen allerdings nur 40 Personen teil.

Hecke von Philipp Hildebrand angezündet

Von ihrer unfriedlichen Seite zeigten sich linke WEF-Kritiker auch in Zollikon am Zürichsee. Dort zündeten sie eine Hecke am Haus von Philipp Hildebrand an, dem ehemaligen Nationalbankpräsidenten und heutigen Vizepräsidenten des Vermögensverwalters Blackrock. Die Täter schrieben in einem einschlägigen Forum darüber.

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sabotierten WEF-Gegner zudem vermeintliche Nestlé-Kühl-Lastwagen in Bülach, indem sie die Türen mit Silikonschaum zuklebten. Sie hofften so, einen Lieferengpass am WEF in Davos auszulösen. Auch über diese Tat schreiben die WEF-Kritiker auf einer linken Plattform.