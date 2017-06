Hilfe im Libanon Zürich hat die Zusammenarbeit unterschätzt

Nicht weniger als ein Pionierprojekt in der Flüchtlingshilfe kündigte die Stadt Zürich vor einem Jahr an. Man wolle nicht einfach Geld an eine Hilfsorganisation spenden, sondern mit einer Gemeinde vor Ort im Südlibanon zusammenarbeiten. Ein Unterfangen, dass schwieriger ist als gedacht.

Bild in Lightbox öffnen. Neu und gewagt, ist das Projekt der Stadt Zürich und vor allem viel schwieriger als gedacht. Ziel sei es, so die Zürcher Stadtentwicklerin Anja Schindler, im Libanon eine Gemeinde zu finden, die man unterstützen könne bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Rund eine Million Flüchtlinge sind aus Syrien in den Libanon geflüchtet. Hilfe vor Ort Wie Zürich den Libanon unterstützt Eine solche Gemeinde für eine Kooperation zu finden, sei aber schwieriger als gedacht. « Was wir unterschätzt haben, ist die Komplexität, Instabilität und Heterogenität der Situation vor Ort. » Anja Schindler

Zürcher Stadtentwicklerin Es sei für alle eine Herausforderung, erklärt Anja Schindler auf Anfrage des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen». Aufgeben, sei für die Stadt Zürich jedoch kein Thema. Man habe in den vergangenen Wochen einige Kontakte geknüpft. Nun ginge es darum, zu schauen, welche Partner nicht korrupt seien und das Geld aus Zürich tatsächlich für die notleidende Bevölkerung aus Syrien und dem Libanon einsetzen wollen. «Das braucht seine Zeit», sagt Anja Schindler. Audio «Zürichs schwierige Suche nach einem Partner (3.6.2017)» abspielen. Audio «Zürichs schwierige Suche nach einem Partner (3.6.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Zürichs schwierige Suche nach einem Partner (3.6.2017) 3:28 min

