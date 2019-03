Wir schliessen unseren Liveticker zum heutigen Wahlsonntag. Eine ausführliche Zusammenfassung hören Sie am Montagmorgen im Regionaljournal Zürich Schaffhausen um 6.30, 7.30 und 8.30 Uhr. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Gewinner und Verlierer analysieren ihr Abschneiden bei den Zürcher Wahlen: Ab 19.15 Uhr in der Elefantenrunde der Parteipräsidentinnen und Präsidenten auf Radio SRF1. Vertreten sind SVP, FDP, SP, GLP und die Grünen.

Die Wahlbeteiligung für die Kantonsratswahl liegt bei 33,5 Prozent und für die Regierungsratswahl bei 31,9 Prozent. Das ist ähnlich niedrig wie schon vor vier Jahren, als sich nur 32,65 Prozent der Stimmberechtigten an der Kantonsratswahl und 31,29 Prozent an der Regierungsratswahl beteiligten.

Der grosse Verlierer der Zürcher Wahlen ist Thomas Vogel (FDP). Ihm fehlten rund 6'500 Stimmen zum 7. Platz, den Nathalie Rickli (SVP) eroberte. So erreichte er zwar das absolute Mehr, schied aber als Überzähliger aus. Seine Enttäuschung nach der Wahl ist riesig: «Ich bin sehr enttäuscht, aber ich bin nicht völlig überrascht.» Er habe gewusst, dass es bei dieser Ausgangslage heikel werden könnte. Die Erklärung sei eindeutig: «Wir wurden weggeschwappt von einer grünen Welle.»

Legende: Video Die wichtigsten kantonalen Resultate in «Schweiz aktuell extra» abspielen. Laufzeit 19:08 Minuten.

Die wichtigsten kantonalen Resultate in «Schweiz aktuell extra»

Für das schlechte Wahlresultat hätten verschiedene Faktoren zusammengespielt, sagt Konrad Langhart, Präsident der kantonalen SVP: «Es hat sich seit den letzten kantonalen Wahlen abgezeichnet, dass die SVP im Gegenwind steht.» Ein anderer Grund sei die ganze Klimadiskussion. Die Grünen hätten dadurch massiv besser mobilisieren können. Und trotz allem, so Langhart, «die SVP ist immer noch die stärkste Partei im Kanton Zürich.»

Zwar bringt die SVP ihre Kandidatin Natalie Rickli problemlos in die Regierung, im Kantonsrat muss die grösste Partei allerdings massive Einbussen hinnehmen: Die SVP verliert 9 Sitze und verfügt jetzt noch über 45 Sitze.

Bei seiner Ankunft im Walcheturm wird Martin Neukom bestürmt von Medienschaffenden. Der Grüne hat überraschend die Wahl in den Zürcher Regierungsrat geschafft. Das zeigt die Hochrechnung ziemlich eindeutig. Nur der Stadtzürcher Wahlkreis 7/8 fehlt noch, wie schon vor vier Jahren.

Immer noch der jüngste Gewählte: Der einstige Zürcher Regierungsrat Alfred Escher, hier auf einer Statue zu seinen Ehren am Zürcher Hauptbahnhof.

15:41

Vogel verpassts, Rickli und Neukom schaffen es

Die FDP verliert einen Sitz in der Zürcher Regierung. Die Hochrechnung des statistischen Amts des Kantons Zürichs lässt kaum Zweifel zu: FDP-Kandidat Thomas Vogel schafft zwar das absolute Mehr, aber nicht den Sprung in die Regierung. Es ist das erste Mal in der Geschichte der FDP, dass sie nur noch einen Sitz im Zürcher Regierungsrat hat. Thomas Vogel verpasst den Einzug auf Kosten von Martin Neukom (Grüne).

Die SVP-Kandidatin Natalie Rickli schafft die Wahl, ebenso wie der bisherige SVP-Regierungsrat Ernst Stocker. Und auch die anderen Bisherigen sind gewählt: Mario Fehr und Jacqueline Fehr (beide SP), Carmen Walker-Späh (FDP) und Silvia Steiner (CVP).

Für Peter Moser, Leiter Analysen & Studien des Statistischen Amts Zürich, sind die neusten Hochrechnungen schon in etwa das Schlussresultat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei Martin Neukom (Grüne) gewählt, Änderungen könne man aber nie ausschliessen. Dass es Thomas Vogel (FDP) statt Natalie Rickli (SVP) in den Regierungsrat schafft, ist für Peter Moser eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Denn die Wahl ist dann zu Ende, wenn zu Ende gezählt ist, und das sei entscheidend. Hochrechnungen gebe es schliesslich um den Nachmittag zu beleben, wichtig sei dann aber das Schlussresultat.