Am frühen Freitagmorgen ist gemäss Mitteilung der SBB auf der Verbindung Zürich-Schaffhausen zwischen Rafz/ZH und Jestetten/D ein Zug entgleist.

Beim Vorfall wurde gemäss SBB niemand verletzt.

Die Linie bleibt mindestens bis 13 Uhr unterbrochen.

Wie die SBB mitteilen ist es am Freitagmorgen bei Gleisarbeiten ein Bauzug aus den Schienen gesprungen. Beim verunfallten Zug handle es sich um ein etwa hundert Tonnen schweres Fahrzeug. Dieses müsse man nun zuerst wieder zurück auf die Schienen befördern. «Erst dann sehen wir, ob allenfalls Schäden am Gleis entstanden sind», sagte ein SBB-Sprecher.

Unterbruch dauerte einige Stunden

In der Nacht waren Unterhaltsarbeiten geplant, bei denen eine Sickerleitung neben der Schiene hätte ersetzt und weitere Untergrundarbeiten hätten durchgeführt werden müssen.

Während den Arbeiten hatte der Baukran ein 50 Meter langes Gleisstück entfernt, als plötzlich ein Drehgestell der 110 Tonnen schweren Baumaschine aus den Gleisen sprang. Wegen des Unfalls musste ein Ersatzkran aufgeboten werden.

Die Arbeiten, die eigentlich in der Nacht hätten vorgenommen werden sollen, wurden dann im Laufe des Morgens durchgeführt und verursachten einen Zugausfall von mehreren Stunden. In dieser Zeit empfahl die SBB den Fahrgästen die Fahrt via Winterthur. Auch die S9 verkehrte nicht vollständig; zwischen Rafz und Jestetten wurden Busse eingesetzt.

Gegen 13 Uhr konnte die SBB den Zugverkehr zwischen Zürich und Schaffhausen wieder aufnehmen.

Betroffene Strecke stark beansprucht

Weil sich der Unfall auf deutschem Gebiet ereignete, wird er auch von den zuständigen deutschen Behörden untersucht werden, wie der SBB-Sprecher sagte. Zudem hatte die Bundespolizei zur Bestandesaufnahme aufgeboten werden müssen.

Die betroffene Strecke war aufgrund der Sperrung von Rastatt eine Zeit lang als Ausweichstrecke auch von Cargo-Zügen stark beansprucht worden.