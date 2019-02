Darum geht es: Ab dem 1. März gilt in der Schweiz das neue Asylgesetz. Asylverfahren sollen innert 140 Tagen abgeschlossen sein. Zuvor waren es durchschnittlich 280 Tage. Neu werden nun alle in der Schweiz eintreffenden Asylsuchenden in Bundeszentren aufgenommen. In diesen arbeiten alle am Asylprozess beteiligten Personen unter einem Dach. Gleichzeitig ist die Zahl der Asylgesuche, die beim Bund eingereicht werden, weiter zurückgegangen. Von rund 40'000 im Jahr 2015 auf die Hälfte. Dies und die beschleunigten Asylverfahren führen dazu, dass weniger Asylsuchende auf die Gemeinden verteilt werden

So sind die Gemeinden betroffen: . Sicherheitsdirektor Mario Fehr kündete bereits im November an, er prüfe eine Senkung der Aufnahmequote. Bis jetzt mussten die Gemeinden sieben Asylsuchende pro Tausend Einwohner aufnehmen, neu sind es ab 1. März noch sechs, dies teilte Fehr am Donnerstag mit.

So geht es weiter: Der Kanton Zürich sei gerüstet für die schnelleren Asylverfahren, sagte Sicherheitsdirektor Fehr und lobte die Gemeinden. «Die Gemeinden im Kanton Zürich machten einen herausragenden Job.» Auch in den schwierigsten Zeiten, als es eine Quotenerhöhung gegeben habe, hätten alle mitgemacht. Fehr stellte zudem in Aussicht, dass die Aufnahmequote schon bald noch weiter sinken könnte, falls sich die neuen, schnelleren Asylverfahren bewähren.