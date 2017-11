Angaben zur Studie

Die Fachhochschule Bern und die Städteinitiative Sozialpolitik haben 14 Schweizer Städte untersucht. Die Städte seien wesentliche Akteure in der Sozialhilfe und funktionierten als Frühwarnsysteme für gesellschaftliche Veränderungen, steht in der Mitteilung. In den untersuchten Städten lebt rund ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden der Schweiz.