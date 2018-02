In der Stadt Zürich kämpfen sieben bisherige Stadträtinnen und Stadträte um ihre Wiederwahl. Was haben sie erreicht, was nicht? Was sind ihre Visionen und Ziele? Im «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» stehen sie Rede und Antwort.

Daniel Leupi (Grüne), Finanzvorsteher

Legende: Der Zürcher Finanzvorsteher wurde mit seinem Engagement gegen die USR III weit über die Stadt Zürich hinaus bekannt. ZVG/STADT ZÜRICH

2013 wurde der damalige Polizeivorsteher von seinen Amtskollegen ins Finanzdepartement versetzt: Leupi tat sich zunächst schwer damit, die ersten zwei Jahre seien extrem anstrengend gewesen, gab er in einem Interview zu Protokoll. Danach fand er Gefallen am Amt. Als Finanzvorsteher kann er auf eine gut gefüllte Kasse verweisen: Die Finanzen der Stadt haben sich erholt, die Steuereinnahmen sprudeln. Allerdings nahm in der gleichen Zeit auch die Verschuldung zu, von 3,8 auf 5,5 Milliarden Franken.

Legende: Daniel Leupi ist ein klassischer Grüner. In der Finanzpolitik strebt er nach Stabilität. Den Steuerfuss senken oder einen harten Sparkurs einschlagen, kommt für ihn nicht in Frage. SMARTVOTE

Raphael Golta (SP), Sozialvorsteher

Legende: Raphael Golta liest gerne Autobiografien von US-Präsidenten. Auf jene von Donald Trump würde er aber verzichten. ZVG/STADT ZUERICH

2014 wurde der gebürtige Stadtzürcher in den Stadtrat gewählt. Der Vater von zwei kleinen Kindern hat in den letzten vier Jahren den Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben. In der Sozialhilfe fordert Raphael Golta ein Umdenken: Man müsse akzeptieren, sagt er, dass nicht alle Sozialhilfebezüger in den Arbeitsmarkt zurückfinden. Eine Niederlage erlitt er im Kampf gegen den Sozialhilfe-Stopp für vorläufig Aufgenommene. Mit 42 Jahren ist Golta der jüngste Zürcher Stadtrat. Nach vier «extrem spannenden Jahren» möchte Golta in der nächsten Amtsperiode die Stadt «weiter vorwärts bringen».

Filippo Leutenegger (FDP), Tiefbauvorsteher

Legende: Filippo Leutenegger geniesst auch mal ein Bad in der Menge. ZVG/STADT ZÜRICH

Der 65-jährige Filippo Leutenegger denkt nicht daran in Rente zu gehen, stattdessen versucht er noch einmal, das Stadtpräsidium zu erobern. Er nimmt für sich in Anspruch, mehr Velowege eröffnet zu haben als seine Vorgängerin Ruth Genner (Grüne). Leutenegger gilt als Mann der Tat und präsentiert viele Ideen. Dass mal «etwas in die Hose geht», wie er selbst sagt, findet er nicht weiter tragisch. Für negative Schlagzeilen im Tiefbauamt sorgte die dubiose Führung beim ERZ (Entsorgung und Recycling Zürich). Leutenegger entliess den Amtschef nach einigem Zögern.

Corine Mauch (SP), Stadtpräsidentin

Legende: Gleich zwei Kandidaten machen Corine Mauch das Stadtpräsidium streitig. Sie gibt sich betont gelassen. ZVG/CORINE MAUCH

Seit acht Jahren präsidiert Corine Mauch die Stadt Zürich. Selbst politische Gegner attestieren ihr, dass sie das gut mache. Den anfänglichen Ruf als «graue Mauch» liess sie rasch hinter sich. Mit Verve engagiert sich die Stadtpräsidentin für kulturelle Angelegenheiten. Darüber hinaus seien ihre Visionen für die Stadt aber wenig greifbar, monieren bürgerliche Kritiker. Sie verwalte, statt zu gestalten. Aufsehen erregte Corine Mauch mit einem Aufruf an 40'000 Ausländerinnen und Ausländer. In einem persönlich unterzeichneten Brief wurden sie von Mauch ermuntert, sich über eine Einbürgerung Gedanken zu machen.

Claudia Nielsen (SP), Gesundheitsvorsteherin

Legende: Trotz Schwierigkeiten im Amt will Claudia Nielsen Gesundheitsvorsteherin bleiben. Keystone

Die 2010 gewählte Gesundheitsvorsteherin hat keine einfache Amtsperiode hinter sich. Mit ihrer Spitalstrategie erlitt sie auf der ganzen Linie Schiffbruch, sogar in der eigenen Partei. Die beiden Stadtspitäler Triemli und Waid sind hoch defizitär. Zu reden geben auch die häufigen Personalwechsel in ihrem Umfeld. In einer Wahlumfrage der NZZ landete Claudia Nielsen auf den hinteren Rängen. Ans Aufgeben denkt Nielsen jedoch nicht. Sie wolle weiter Verantwortung übernehmen und die Stadtspitäler in eine gute Zukunft führen, sagte sie in einem Interview mit «Radio SRF».

André Odermatt (SP), Hochbauvorsteher

Legende: André Odermatt möchte auch weiterhin mitentscheiden, wie es mit der baulichen Zukunft von Zürich weitergeht. ZVG/STADT ZÜRICH

Der Wirtschaftsgeograf führt seit 2010 das Hochbaudepartement. In den letzten vier Jahren beschäftigten ihn vor allem die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Zürich. Diese wurde zunächst vom Gemeinderat, später auch vom Kanton weitestgehend gutgeheissen. Zur Zeit ist sie allerdings durch einen Rekurs des Heimatschutzes blockiert. Odermatt spricht von einer «BZO mit Augenmass», bürgerliche Kritiker werfen ihm vor, sie sei zu mutlos, weil sie auf grössere Um- und Aufzonungen verzichtet.

Richard Wolff (AL), Sicherheitsvorsteher

Legende: Gratulationen an frisch gebackene Rettungssanitäterinnen: Auch das gehört zum Job von Richard Wolff. ZVG/STADT ZÜRICH

Auch der Zürcher Sicherheitsvorsteher kam nicht ungeschoren durch die letzten vier Amtsjahre: 2013 überraschend gewählt, sorgte er danach auch für negative Schlagzeilen. So sah er lange nicht ein, dass er im Fall des «Koch-Areals» den Anschein von Befangenheit erwecken könnte, weil seine Söhne dort verkehren. Für viel Kritik sorgte auch sein Entscheid, die Nationalität in Polizeimeldungen nicht mehr zu nennen. Von sich selbst sagt er, er suche den Dialog und finde den Draht zu allen Beteiligten. Eine Einschätzung, die Freund und Feind teilen.

Zwei Stadtratssitze werden frei, Andres Türler (FDP) und Gerold Lauber (CVP) treten nicht mehr an. Um ihre Nachfolge bewerben sich zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Lagern: