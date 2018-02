Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten wollen neu einen Sitz im Zürcher Stadtrat erobern. Die neun wichtigsten stellen wir vor. Weshalb kandidieren sie? Wofür stehen sie und wie sehen ihre Wahlchancen aus? Im «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» stehen sie Rede und Antwort.

Markus Hungerbühler (CVP), Gemeinderat, Historiker

Legende: Der 43-jährige Historiker wirbt mit dem Slogan «gleiche Rechte für alle» für seine Stadtratskandidatur. ZVG/MARKUS HUNGERBÜHLER

Markus Hungerbühler sitzt seit 2011 im Zürcher Gemeinderat. Er hat die schwierige Aufgabe, den Sitz der CVP zu verteidigen: Bei den letzten Wahlen lag der Wähleranteil der Partei bei lediglich 4,6 Prozent. (Zum Vergleich: Grüne und Grünliberale liegen bei rund zehn Prozent oder leicht darüber.) Anders als noch-Stadtrat Gerold Lauber politisiert Markus Hungerbühler deutlich rechts. Die gängige Praxis, Häuserbesetzungen zu dulden bis ein Baugesuch vorliegt, ist ihm zum Beispiel ein Dorn im Auge.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Hungerbühler bekannt, als er zusammen mit seinem Lebenspartner eine amerikanische Leihmutter beanspruchte. Seit Mai 2017 ist er Vater einer Tochter. Für seine Wahlkampagne lancierte Markus Hungerbühler eine 40-seitige Lifestyle-Broschüre.

Legende: Kein klassischer CVPler: Das politische Profil von Markus Hungerbühler würde in Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen auch gut zur FDP passen. SMARTVOTE

Roger Bartholdi (SVP), Gemeinderat, Banker, Gewerkschafter

Legende: Seit 1990 ist die SVP ohne Sitz im Zürcher Stadtrat. Roger Bartholdi (48) möchte das ändern. ZVG/ROGER BARTHOLDI

Seit 2002 politisiert Roger Bartholdi im Gemeinderat. Als Verkehrspolitiker will sich der «begeisterte Velofahrer» für alle Verkehrsteilnehmer einsetzen. Die Stadtregierung, sagt er, agiere ihm diesbezüglich zu ideologisch. Als Vizepräsident des Schweizerischen Bankpersonalverbands setzt er sich für Personalanliegen ein. Die Finanzpolitik der Stadt Zürich findet er falsch. Die Stadtregierung gebe zu viel Geld aus und mache zu hohe Schulden.

Michael Baumer (FDP), Gemeinderat, Informatiker

Legende: Der 43-jährige Michael Baumer will den zweiten Sitz der FDP verteidigen. ZVG/MICHAEL BAUMER

Michael Baumer ist seit 2003 im Zürcher Stadtparlament und präsidierte fünf Jahre lang die städtische FDP. Jetzt möchte er den abtretenden FDP-Stadtrat Andres Türler beerben. Der Stadtregierung wirft er vor, bloss die Erfolge der Vergangenheit zu verwalten. Sollte er gewählt werden, will er Zürich «digital fit machen». Um mehr Wohnraum zu schaffen, würde er an Hauptachsen einen Stock höher bauen.

Susanne Brunner (SVP), Leiterin des Berner Büros von Economiesuisse

Legende: Die 46-jährige Staatswissenschafterin politisierte bis 2010 für die CVP und wechselte danach zur SVP. ZVG/SUSANNE BRUNNER

Susanne Brunner möchte sich für das Gewerbe in der Stadt Zürich einsetzen. Die Präsidentin des Gewerbevereins Seefeld sagt, das Gewerbe leide unter den vielen Vorschriften der Stadt. Brunner kritisiert auch die Finanzpolitik des aktuellen Stadtrats: Wie ihr Parteikollege Roger Bartholdi ist auch sie der Meinung, die rot-grüne Regierung gebe zu viel Geld aus, mache zu hohe Schulden und sei nicht gewappnet für schlechte Zeiten.

Andreas Hauri (GLP), Kantonsrat, Marketingleiter

Legende: Der 51-jährige Andreas Hauri will nicht nur in den Stadtrat einziehen, sondern auch Corine Mauch vom Thron stossen. ZVG/ANDREAS HAURI

Andreas Hauri sitzt seit 2012 im Zürcher Kantonsrat. Die Zeit sei reif, findet er, dass die Grünliberalen im Zürcher Stadtrat vertreten seien. Sich selbst bezeichnet er als «progressive Ideenmaschine». Als Stadtrat/-präsident würde er Themen wie Digitalisierung und Smart Mobility vorantreiben. Der Stadtregierung wirft er vor, sie beschränke sich aufs Verwalten.

Karin Rykart (Grüne), Gemeinderätin, Soziologin, Leiterin einer Waldkrippe

Legende: Karin Rykart(46) möchte für die Grünen einen zweiten Sitz zurückerobern. ZVG/KARIN RYKART

Karin Rykart wurde 2006 in den Zürcher Gemeinderat gewählt. Die Co-Parteipräsidentin setzte sich in der internen Ausmarchung für die Stadtratskandidatur gegen Nationalrat Bastien Girod durch. Der Fokus der langjährigen Gemeinderätin liegt auf der Förderung von ökologischem und sozialen Wohnungsbau, sie engagiert sich aber auch für den Ausbau von bezahlbaren Hortplätzen.

Eine alte Bekannte und zwei Neue von kleineren Parteien

Legende: Die 45-jährige Stadtratskandidatin der EVP hat in den letzten zwölf Jahren drei Kinderkrippen-Häuser aufgebaut. ZVG/CLAUDIA RABELBAUER

Claudia Rabelbauer sass von 2006 bis 2014 für die EVP im Gemeinderat. Bei den Wahlen 2014 erreichte die EVP wegen 31 fehlender Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde nicht und verlor ihre drei Sitze im Gemeinderat. Jetzt möchte die 45-jährigen Krippenleiterin den Sitz des abtretenden Gerold Lauber (CVP) erobern.

Legende: Nina Hüsser ist im Zürcher Oberland verwurzelt. Mit der Stadt fühlt sie sich trotzdem verbunden. ZVB/NINA HÜSSER

Nina Hüsser möchte für die Jungsozialisten in den Stadtrat. Seit 2015 präsidiert die 22-Jährige die kantonale Juso. Sie räumt selbst ein, dass sie kaum Chancen hat, gewählt zu werden. Den heutigen Stadtrat findet sie mut- und visionslos. Eine ihrer Visionen: Die Stadt kauft massiv Boden auf und verbietet ausserdem, dass jemand damit Profit macht.

Legende: Familie und Ehe sind ihm heilig: Thomas Ucar von der EDU. ZVG/THOMAS UCAR

Thomas Ucar heisst der Kandidat der EDU. Der 37-jährige Bankangestellte und Vizepräsident der städtischen EDU engagiert sich für konservative Werte und die traditionelle Famile. Kinder sollten nicht extern betreut werden, Frauen, die abtreiben, würde er bestrafen. Trotz radikalen Ansichten will Ucar gleichzeitig eine «offene Stadt», die Platz bietet für alle. Der Secondo mit aramäischen Wurzeln in der Südtürkei sieht darin keinen Widerspruch.

Bild 1 / 9 Legende: Smartspider von Roger Bartholdi (SVP) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 2 / 9 Legende: Smartspider von Michael Baumer (FDP) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 3 / 9 Legende: Smartspider von Susanne Brunner (SVP) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 4 / 9 Legende: Kein klassischer CVPler: Das politische Profil von Markus Hungerbühler würde in Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen auch gut zur FDP passen. SMARTVOTE Bild 5 / 9 Legende: Smartspider von Andreas Hauri (GLP) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 6 / 9 Legende: Smartspider von Nina Hüsser (JUSO) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 7 / 9 Legende: Smartspider von Claudia Rabelbauer (EVP) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 8 / 9 Legende: Smartspider von Karin Rykart (Grüne) im Parteivergleich. SMARTVOTE Bild 9 / 9 Legende: Smartspider von Thomas Ucar (EDU) im Parteivergleich. SMARTVOTE

Sieben Stadträtinnen und Stadträte treten noch einmal an.