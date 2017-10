Zum Herbstferienbeginn sind in Zürich von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 300'000 Passagiere abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Für kurzzeitige Probleme sorgte am Samstagvormittag der Ausfall eines Gepäckbandes. Koffer stapelten sich darauf beim Check-in. Den stärksten Rückreiseverkehr erwartet der Flughafen am 15. und am 22. Oktober.



Mit 104'000 Reisenden verkehrten am Sonntag fast so viele Passagiere über den Flughafen Zürich wie am bisherigen Spitzentag des Jahres. Am 23. Juli waren es 107'000. Zu erhöhten Wartezeiten hat der Andrang laut einer Flughafensprecherin jedoch nicht geführt.

Wichtiger Test für die automatische Passkontrolle

Eine weitere Bewährungsprobe steht dem Betrieb in einer, bzw. zwei Wochen bevor. Bei erheblichem Rückreiseverkehr muss sich dann die derzeit getestete automatische Passkontrolle bewähren.

Eigentlich soll damit für ankommende Passagiere aus dem Schengen-Raum alles schneller gehen. Doch in der vergangenen Woche hatten sich teils lange Schlangen gebildet.