Wo Feuerwerke und Drohnenshows noch stattfinden

In der ganzen Schweiz, ausser in Teilen des Engadins, gilt wegen der anhaltenden Trockenheit ein Feuer- und Feuerwerksverbot. Dennoch finden zum Nationalfeiertag an mehreren Orten offizielle Feuerwerke statt. Sie werden meist von Pontons auf Seen oder Flüssen gezündet. Daneben setzen einige Gemeinden auf Drohnen-, Licht- oder Wassershows.

Passend zum Thema Stiller Nationalfeiertag Kantone erlassen Feuerwerksverbote für 1. August – die Übersicht

Feuerwerke am 31. Juli

Flüelen (UR): In Flüelen findet im Rahmen des Seenachtsfests bereits am 31. Juli das bewilligte Grossfeuerwerk um 22:30 Uhr auf dem Urnersee statt.

Porrentruy (JU): Bei der Ferme du Château ist um 22:30 Uhr ein Feuerwerk geplant.

Feuerwerke und Höhenfeuer am 1. August

Brienz (BE): Das Feuerwerk auf dem Brienzersee startet beim Cholplatz um 21:50 Uhr. Es findet nur bei guter Witterung statt.

Gunten (BE): Über dem Thunersee sind gleich zwei Feuerwerke geplant. Das erste wird um 21:50 Uhr vor Gunten gezündet.

Iseltwald (BE): Zwischen Seeburg und Inseli beginnt das Feuerwerk auf dem Brienzersee um 21:45 Uhr.

Oberhofen und Hilterfingen (BE): Das zweite Feuerwerk folgt um 22:15 Uhr zwischen Oberhofen und Hilterfingen.

Murten (FR): Das Feuerwerk über dem Murtensee beginnt um 22:15 Uhr.

Scuol (GR): In der Gemeinde Scuol finden am Nationalfeiertag um 21 Uhr an mehreren Orten Höhenfeuer statt – in Ardez, Ftan, Guarda, Scuol, Sent und Tarasp. In diesem Teil Graubündens gilt derzeit kein absolutes Feuerverbot.

Neuenburg (NE): In Neuenburg beginnt das Feuerwerk über dem See um 22:15 Uhr.

Sarnen (OW): Das Feuerwerk über dem Sarnersee startet um 22 Uhr.

Brunnen (SZ): Das Feuerwerk über dem Vierwaldstättersee findet im Rahmen des Dorffests statt. Es beginnt zwischen 22 Uhr und 22:15 Uhr.

Ascona (TI): Im Lido di Ascona findet ein Strandfest mit DJ-Set und Unterhaltung statt. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk zur Musik um 22:30 Uhr.

Lugano (TI): In Lugano beginnt die Feuerwerksinszenierung «Sinfonia di luce» um 22:30 Uhr über dem Luganersee.

Lausanne (VD): Das traditionelle Feuerwerk bei Ouchy wird zwischen 21:45 Uhr und 22 Uhr auf dem See gezündet.

Legende: Auch dieses Jahr soll das traditionelle Feuerwerk am Ufer des Genfersees in Ouchy stattfinden. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Meilen (ZH): In Meilen startet die Bundesfeier bereits am Morgen. Das Feuerwerk über dem Zürichsee beginnt um 22:30 Uhr.

Stäfa (ZH): In Stäfa erfolgt der Abschuss um 22:15 Uhr auf Höhe des Stäfner Steins. Die Feuerwerke werden rund 300 Meter vom Ufer entfernt von Pontons auf dem See gezündet.

Rüschlikon (ZH): In Rüschlikon knallen die Feuerwerkskörper um 21:50 Uhr. Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Kanton die Bewilligung kurzfristig widerrufen könnte, etwa bei starkem Wind oder Sturm.

Horgen (ZH): Die Gemeinde Horgen lädt in das Parkbad Seerose ein. Dort startet um 22:00 Uhr das Feuerwerk auf dem See. Auch hier gilt: Bei starkem Wellengang oder Wind kann das Feuerwerk entfallen.

Drohnen-, Licht- und Wassershows am 1. August

Interlaken (BE): Auf der Höhematte beginnt um 22 Uhr die Drohnenshow «Interlaken Sky Magic».

Merligen (BE): Zwischen 20 und 24 Uhr treiben Tausende Seerosenkerzen auf dem Thunersee.

Neuenegg (BE): Die Gemeinde ersetzt das klassische Höhenfeuer durch ein Wasserfeuerwerk.

Chur (GR): Auf der Oberen Au steigen um 22 Uhr rund 200 Drohnen in den Himmel.

Ascona (TI): In Ascona findet am 31. Juli, um 22 Uhr, eine Aufführung der «tanzenden Fontänen» statt. Sie sind auch am 1. August um 21:45 Uhr und 23 Uhr auf der Lungolago Giuseppe Motta zu sehen.

Crans-Montana (VS): Am Lac Grenon läuft die Show «Lac en scène» mit Fontänen, Lasern, Wasserleinwand und Licht. Vorstellungen beginnen um 21:50 Uhr, 22:20 Uhr, 22:50 Uhr und 23:20 Uhr.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit