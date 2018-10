SRF: Albert Rösti, seit dem Wahlsieg Ihrer Partei vor drei Jahren wird man das Gefühl nicht los, dass der SVP-Motor ein bisschen stottert. Sie verlieren kantonale Mandate, auch eidgenössische Abstimmungen gehen verloren. Wie wollen Sie für die Wahlen 2019 wieder auf die Gewinnerspur zurückfinden?

Albert Rösti: Wir wollen für die Schweiz die Wahlen 2019 gewinnen. Wir sind die Partei, die sich ohne Wenn und Aber für die Unabhängigkeit und Souveränität dieses Landes, aber auch für Sicherheit und die direkte Demokratie einsetzt. Das sind Werte, die die anderen Parteien vergessen, wenn sie über eine Anbindung an die EU sprechen oder die Zuwanderung nicht steuern. Wir wollen viel für den Mittelstand unternehmen. Die Steuern dürfen nicht steigen. Das sind unsere klaren Zielsetzungen.

Und wie wollen Sie wieder auf die Gewinnerspur zurückfinden?

Ach, wissen Sie, es ist die Wunschvorstellung unserer Gegner, dass wir verlieren. Wir haben in der Vergangenheit in Exekutiv-Wahlen gewonnen. Wir stehen auf einem hohen Niveau. Aber es ist klar, es braucht in jedem Wahlkampf die Mobilisierung und Bewegung der Basis. In einem Monat kommt die «Selbstbestimmungs»-Initiative zur Abstimmung. Dort geht es um nicht weniger als den Erhalt der direkten Demokratie. Ja zur Selbstbestimmung heisst Ja zur direkten Demokratie. Ich bin überzeugt, dass unsere Leute dort kämpfen werden. Und das werden sie wie gewohnt auch in den Wahlen tun.

Bei den letzten Wahlen holten Sie 29,4 Prozent Wähleranteil. Was ist im nächsten Jahr Ihr Wahlziel?

Wir wollen dieses Wahlresultat mindestens egalisieren. Man muss sehen, dass für Schweizer Verhältnisse das Resultat 2015 sehr hoch war. Wir hatten nicht nur einen guten Wahlkampf, sondern auch noch Proporzglück. Deshalb ist bereits die Egalisierung ein sehr hohes Ziel. Aber natürlich möchte jeder Präsident letztlich auch wachsen. Wir werden sehen, was da noch drin liegt.

Das Thema Migration war bei den letzten Wahlen dominierend. Es gab eine sehr hohe Zahl von Asylgesuchen. Nun aber geht diese Zahl zurück. Die Migration steht auch bei den Sorgen nicht mehr so weit oben wie auch schon. Macht das die Lage schwieriger für Sie?

Man muss die Probleme analysieren, wie sie sind. Wir stellen fest, dass wir einen enormen Lohndruck haben, insbesondere bei Höherqualifizierten in den Grenzregionen. Leute über 50 Jahre, die ihre Stelle verlieren, haben grosse Probleme, wieder eine Stelle zu finden. Der Grund: das Reservoir an günstigen Arbeitskräften aus dem Ausland gross ist.

Für diese Probleme, die den Mittelstand betreffen, Arbeitnehmende, auch KMU, die unter Druck sind, werden wir Lösungen bieten, indem wir sagen, die Zuwanderung müsse gesteuert werden. Die Personenfreizügigkeit wird langfristig unseren Wohlstand erodieren lassen und unsere Familien weiter unter Druck setzen.

Im Ständerat hat die SVP-Fraktion nur 6 von 46 Sitzen. Das ist gemessen an Ihrem Wähleranteil von fast 30 Prozent eine krasse Untervertretung. Haben Sie das «Stöckli» aufgegeben?

Nein, ganz klar nicht! Unsere Partei ist sehr schnell über Proporzwahlen im Nationalrat gewachsen. Wir stellten gerade im vergangenen Jahr fest, dass es uns auch da und dort gelingt, Majorzwahlen zu gewinnen. Bei Majorzwahlen müssen Sie eine 50-Prozent-Hürde überspringen, das gilt auch für die Ständeratswahlen. Deshalb geht dieser Prozess langsamer voran. Ich bin aber eigentlich zuversichtlich, dass es uns auch in den nächsten Ständeratswahlen gelingen wird, den einen oder anderen Sitz hinzuzugewinnen.

Die SP telefoniert vor den Wahlen potenziellen Wählern. Das hat auch Ihre Partei im kantonalbernischen Wahlkampf versucht. Welche Mittel werden Sie im nationalen Wahlkampf einsetzen?

Ich werde jetzt noch nicht alles verraten, was wir tun. Tatsache ist, dass wir einen grossen Massnahmenmix einsetzen werden. Entscheidend ist am Schluss, dass die Leute an die Urne gehen. Es geht also vor allem um die Mobilisierung. Überzeugte Leute haben wir genug, jetzt müssen wir sie an die Urne bringen. Da können auch Telefonaktionen dazu gehören. Es wird Standaktionen geben. Einzelne Botschafter in Gemeinden, die bei den Leuten an die Haustüre klopfen. Flyer-Aktionen. Es gibt praktisch keine Grenzen.

Das Gespräch führte Gaudenz Wacker.

SVP-Fraktion ist die Nummer 1

Die SVP ist die mit Abstand grösste Fraktion im Nationalrat. Im Ständerat ist die Partei gemessen an ihrem Wähleranteil stark untervertreten. In kantonalen Wahlen hat sie in dieser Legislatur Federn lassen müssen.

Sitze im Nationalrat: 68 (64 SVP, 2 Lega, 1 MCR, 1 parteilos) (+11 Sitze)*

Wähleranteil: 29.4 Prozent (+2.8 Prozent)*

Sitze im Ständerat: 6 (5 SVP, 1 parteilos) (+0 Sitze)*

Mandate in den Kantonen: 570 (Stand Juli 2018) (-12 Mandate)*

*Veränderung gegenüber der Legislatur 2011 – 2015