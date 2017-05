Tag der Arbeit 1. Mai verläuft bisher weitgehend friedlich

Heute, 14:31 Uhr, aktualisiert um 15:51 Uhr

Mit Umzügen, Musik, Unterhaltung und Reden feiert die Schweiz den Tag der Arbeit. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Vormittag in Sitten eine Baustelle besucht; Alain Berset wird am Abend in Interlaken sprechen.

Tag der Arbeit in Zürich 1:10 min, aus Tagesschau am Mittag vom 1.5.2017 Beim diesjährigen Tag der Arbeit stellen die Schweizer Gewerkschaften gleich mehrere Themen ins Zentrum: Job, Lohn, Rente, Gleichstellung, internationale Solidarität – die Zukunft für Arbeitnehmende solle sozialer und gerechter werden, heisst es im Aufruf des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) zum 1. Mai. Zu diesem Anlass wirbt der SGB speziell für die Rentenreform «Altersvorsorge 2020». Die Vorlage, über die das Stimmvolk am 24. September befindet, bringe nicht nur Abbau, sondern auch sozialen Fortschritt. « Am 24. September geht es um eine fundamentale Weichenstellung. » Paul Rechsteiner

Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB Sorgen bereitet dem SGB der Blick über die Landesgrenzen. Unter anderem die rechtsextremen Tendenzen in Europa. Oder in den USA die Wahl Trumps – ein Präsident, der den Herausforderungen nicht gewachsen sei, heisst es. 12'000 Personen in Zürich Überall in der Schweiz sind für den 1. Mai Feierlichkeiten und Reden geplant. In Zürich haben 12'000 Personen am traditionellen 1.-Mai-Umzug durch die Zürcher Innenstadt teilgenommen. Unter den rund 12'000 Personen waren auch Anhänger des Schwarzen Blocks, die Petarden und Knallkörper zündeten. Gemäss Stadtpolizei Zürich kam es entlang der Umzugsroute zu mehreren Farbanschlägen und Sprayereien. SP-Bundesräte in Interlaken und Sitten Sommaruga am «Campus Energypolis» Bundesrat Alain Berset begibt sich am Abend nach Interlaken (BE). Umrahmt wird Bersets Ansprache von Reden des Berner Regierungsrats Christoph Ammann und Urs Graf, SP-Grossrat und Gemeindepräsident von Interlaken. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Vormittag in Sitten die Baustelle des «Campus Energypolis» besucht und sich mit den Arbeitnehmenden ausgetauscht.

