Wegen Steinschlags ist die Berninapassstrasse zwischen Pisciadel (GR) und San Carlo (GR) bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt.

Rund 1000 Kubikmeter Gestein hatten sich am Donnerstagabend oberhalb der Strasse gelöst – fünf Kubikmeter davon verschütteten sie.

Das Ausbruchsgebiet liegt 100 Meter oberhalb einer Baustelle, auf der die Berninastrasse derzeit ausgebaut wird, wie das Tiefbauamt des Kantons Graubünden schrieb.

Auch die Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) war zwischen Poschiavo (GR) und Alp Grüm vorübergehend gesperrt, sie ist aber gemäss Webseite der RhB wieder geöffnet.

Die Behörden hatten zuerst damit gerechnet, die Strasse am Sonntagabend wieder freigeben zu können. Wegen des unwegsamen Geländes und der prognostizierten Niederschläge dauere die Räumung und Sicherung nun aber voraussichtlich bis Mittwoch, wie das Tiefbauamt Graubünden mitteilt. Mögliche alternative Verbindungen zwischen dem Engadin und dem Puschlav seien via Malojapass oder via Bormio über das Livigno möglich.

Legende: Steinschlag macht die Berninapassstrasse unpassierbar. Kanton Gaubünden

Der Steinschlag ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach einem Verkehrsunfall auf der Passstrasse bei La Rösa, wobei sich ein 33-jähriger Autofahrer verletzte. Die ausgerückten Rettungskräfte mussten wegen der verschütteten Strasse auf einen schwer befahrbaren Bergweg ausweichen, um den Verletzten nach Poschiavo ins Spital zu bringen.

Ein Grossteil der abgestürzten Steine wurde durch die temporär installierten Schutzvorrichtungen bei der Baustelle zurückgehalten. Erst nach einer Lagebeurteilung durch einen Geologen konnten die Einsatzkräfte mit der Räumung der Strasse beginnen.

Er sei nicht so schwer verletzt gewesen, dass die anspruchsvolle und längere Fahrt für ihn hätte gefährlich werden können, sagte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Alternative, ihn nach Samedan ins Spital zu bringen, hätte noch länger gedauert.