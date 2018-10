Aus Tagesschau am Mittag vom 14.10.2018.

In Sigirino (TI) ist auf der A2 ein Reisecar schwer verunfallt.

13 Menschen wurden verletzt, davon drei schwer. An Bord befanden sich vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene.

Die Kantonspolizei Tessin hatte zuerst berichtet, ein Mensch sei beim Unfall ums Leben gekommen. Diese Aussage nahm sie später zurück.

Ein deutscher Reisecar aus der Region Köln ist am Morgen auf der A2 in Sigirino (TI) verunfallt. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt, zehn weitere Personen kamen mit weniger schlimmen Verletzungen davon. Nachdem anfänglich noch einzelne Fahrgäste im Fahrzeug eingeklemmt waren, konnten Einsatzkräfte alle Passagiere bergen. An der Rettungsaktion waren mehrere Ambulanzen und die Rega beteiligt.

Im Reisecar hätten sich insgesamt 25 Personen befunden, sagte ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei. Die Passagiere seien ungefähr zwischen 16 und 23 Jahre alt. Der Polizeisprecher korrigierte erste Schätzungen, nach denen 40 Passagiere an Bord gewesen seien. Der Carfahrer sei unter den Verletzten.

Auf dem Weg nach Italien

Der Reisecar war nach Assisi in Italien unterwegs, wo die Gruppe mehrere Tage verbringen wollte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte der Bus in einen Pfosten mit Signalanlagen.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Der Chauffeur konnte laut Polizei noch nicht vernommen werden. Der für Justiz und Polizei zuständige Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi bedankte sich via Twitter bei den Rettungskräften, die sich um die Jugendlichen gekümmert hätten. Er sprach von einem tragischen Unfall.