Verkehrskollaps an Ostern

Am Freitagmorgen staut sich der Verkehr bereits massiv. Autofahrer müssen mehr als zwei Stunden vor dem Gotthard warten.

Ungewöhnliche Verkehrssituation am Gotthard 3:20 min, aus Schweiz aktuell vom 13.4.2017

Über die Osterfeiertage fahren Tausende in den Süden.

Zusatzinhalt überspringen Verkehrsinformationen Viasuisse Über die aktuelle Verkehrslage können Sie sich hier bei Viasuisse informieren.

Um 9 Uhr beträgt die Staulänge vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden bereits 14 Kilometer, es muss mit einem Zeitverlust von bis zu zweieinhalb Stunden gerechnet werden. Als Alternativroute werden die A9 über den Simplon und die A13 via San Bernardino empfohlen. Auf der A13 staut sich der Verkehr allerdings ebenfalls, auch hier beträgt die Wartezeit mittlerweile 45 Minuten.

Seelisberg-Tunnel wieder offen

Die Lage auf der Nord-Süd-Achse hatte sich zusätzlich verschärft, weil der Seelisberg-Tunnel Richtung Süden nach einem Selbstunfall am Donnerstag kurz nach 16 Uhr gesperrt werden musste. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Tunnel ist seit 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Durch den Ausweichverkehr gab es auf der Axenstrasse zwischen Goldau und Sisikon zeitweise Stau mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten.

Volle Züge Richtung Süden

Nicht nur dem Strassenverkehr droht der Kollaps, auch die Züge in Richtung Süden kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie die SBB mitteilt, sind die Züge durch den Gotthard bereits extrem ausgelastet.

Zusatzinhalt überspringen Extrazüge nach Süden In den Extrazügen der SBB können teilweise noch Reservationen vorgenommen werden. Alle weiteren Informationen auf www.sbb.ch/ostern und SBB Mobile.

Mit 25 Extrazügen ins Tessin will die SBB diesen Andrang bewältigen. Diese sind zwischen Karfreitag und Ostermontag im Einsatz. Ausserdem fahren drei Extrazüge ins Wallis. Insgesamt stellt die SBB 46'000 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

Ab Ostern verkehren zudem neu auf der Gotthard-Bergstrecke zusätzliche Züge. Im Auftrag des Kantons Uri verkehrt ab Karfreitag jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag um 6:55 Uhr eine Frühverbindung ab Göschenen direkt nach Bellinzona, Lugano und Mailand.

Laut der SBB wird das Angebot ergänzt mit einem Weekend-Zug ab Zürich mit Halt in Flüelen, Erstfeld, Göschenen und Bellinzona. Damit erhalte das Urner Oberland eine attraktive Frühverbindung in die Südschweiz und nach Mailand.

Schönes Osterwetter nur im Süden

Das schöne Wetter in der Südschweiz und in Südeuropa lockt umso mehr, weil das Wetter am Osterwochenende auf der Alpennordseite sehr wechselhaft sein wird. Im Süden hingegen wird es von Karfreitag bis Ostermontag viel Sonne und warme Temperaturen geben, prognostiziert SRF Meteo.

In der kommenden Osterwoche droht aber ein Kälteschock. Ein hartnäckiger Tiefdruckwirbel über dem Baltikum schaufelt ab Sonntag sehr kühle Luft zur Alpennordseite, in der Folge könnte es bis in tiefere Lagen schneien.