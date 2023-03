«Dass die Post höhere Tarife fordern will, wirkt hilflos. Post-Chef Roberto Cirillo ist ein umtriebiger Mensch. Er will aus dem eher trägen gelben Riesen ein dynamisches Gebilde bauen, das auf der Welle der Digitalisierung in die Zukunft surft. In etwa so lässt sich die neue Strategie interpretieren, die er kurz nach seinem Amtsantritt 2019 umzusetzen begann. Darum breitet sich der gelbe Riese auch auf neue Geschäftsfelder aus, wobei dieser Übernahmehunger bereits zu Kritik geführt hat.

Mit dem heute präsentierten Ergebnis kann Cirillo nicht zufrieden sein. Der Ertrag ging zurück, der Gewinn ebenso. Die Fluktuation unter den Mitarbeitenden ist relativ hoch – für Postverhältnisse zumindest.

Dass Cirillo nun über Preiserhöhungen der Post-Dienstleistungen sinniert und mit dem Preisüberwacher in Verhandlungen treten will, mutet hilflos an. Hochtrabende Umbaupläne ankünden – und dann bei den Monopol-Dienstleistungen wie der Briefpost die hohle Hand machen –, das dürfte die Post in der Öffentlichkeit ziemlich Sympathien kosten.»