Mit durchschnittlich 172 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 ist ein Autofahrer durch den Gotthard-Strassentunnel gerast.

Dabei überfuhr er 21 Mal die doppelte Sicherheitslinie, um Fahrzeuge zu überholen.

Die Polizei stoppte den Raser und testete ihn positiv auf Drogen.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, war der 22-jährige Automobilist am Mittwoch kurz vor 5 Uhr bereits vor der Tunneleinfahrt in Göschenen aufgefallen. Dort überholte er rechts über eine Sperrfläche einen Personenwagen. Im 17 Kilometer langen Tunnel, in dem Gegenverkehr herrscht, war das Auto mit deutschen Kennzeichen dann viel zu schnell unterwegs.

Legende: Der Mann fuhr doppelt so schnell wie erlaubt durch den Tunnel (Symbolbild). KEYSTONE/Michael Buholzer

Die Kantonspolizei Uri errechnete eine Durchschnitts­geschwindigkeit von 171.8 Kilometern pro Stunde. Der Raser wurde von der Kantonspolizei Tessin gestoppt und dann der Kantonspolizei Uri übergeben. Diese erliess gegen den Mann ein Fahrverbot. Er musste mehrere Tausend Franken als Depot für eine Busse hinterlegen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv.