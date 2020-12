In den letzten zehn Monaten sind im Wallis 22 Wölfe unterwegs gewesen, 16 von ihnen wurden neu entdeckt.

Sie rissen über 300 Nutztiere, zeigt das Wolfsmonitoring.

Der Schaden belief sich auf rund 114'000 Franken.

Die meisten Tiere wurden im Mittel- und Unterwallis. Zwischen Januar und Ende Oktober waren es 220 – 172 von ihnen in den Alpen, 48 auf Frühjahrs- und Herbstweiden, meldet der Kanton Wallis. Im Oberwallis wurden 82 Nutztiere gerissen.

Schaden von fast 114'000 Franken

Von den gerissenen Tieren befanden sich gemäss der Beurteilung der Herdenschutzfachstelle 65 Nutztiere in geschützten, 52 in nicht-schützbaren und 185 in ungeschützten Situationen.

Der bisher beurteilte Schaden der Nutztier-Risse, inklusive der angefallenen Tierarztkosten, belaufe sich auf 113'624 Franken. Der Bund beteiligt sich laut Mitteilung mit 80 Prozent am Umfang des ausbezahlten Schadens.

16 neue Wölfe

Mittels DNA-Analyse konnten 22 verschiedene Wölfe nachgewiesen werden. Zu den bereits früher bekannten Wölfen kommen neu sieben Wölfinnen sowie neun Wölfe hinzu.

Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere im Wallis bestätigte ein Rudel mit mindestens vier Wolfswelpen im Chablais-Gebiet und ein weiteres Rudel mit mindestens zwei Jungtieren im Zentralwallis. Die Welpen entdeckten sie mit Fotofallen.

Aktuell leben im Wallis laut der kantonalen Dienststelle zwei bestätige Wolfsrudel sowie zwei Wolfspaare, die regelmässig im Val'Entremont und im Val de Bagnes beobachtet werden.