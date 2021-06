Zum heutigen Frauenstreiktag sind schweizweit über 40 dezentrale Aktionen, Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

Dabei fordern Frauen konkrete und schnelle Schritte für mehr Gleichstellung.

Bereits in der Nacht auf Montag haben Aktivistinnen in Schweizer Städten das Wasser von Brunnen lila gefärbt.

Der nationale Frauenstreik dauert den ganzen Tag. Um 15.19 Uhr haben zahlreiche Frauen Feierabend gemacht. Auf einen Tag umgerechnet arbeiten die Frauen ab dieser Uhrzeit nämlich gratis. Im Jahr 2019 war es noch um ab 15.24 Uhr. Die Lohnungleichheit hat gemäss Berechnungen der Gewerkschaften also zugenommen.

Zürich: Streikzmittag als Auftakt

In Zürich hat am Montagmittag der Frauenstreik mit verschiedenen Anlässen begonnen. So etwa mit einem Streikzmittag auf dem Anny-Klawa-Platz oder Reden auf dem Kanzleiareal.

Legende: Auf zwei Rädern unterwegs: Teilnehmende am Frauenstreik in Zürich. SRF

Im Laufe des Tages finden dezentral über die Stadt verteilt weitere Aktionen und Anlässe statt. Höhepunkt wird die Demonstration sein, die um 18 Uhr vom Central in Richtung Helvetiaplatz ziehen wird.

Auch in St. Gallen heisst die Devise heute: streiken – unter dem Motto «Respekt! Mehr Lohn, mehr Rente». Um 18 Uhr beginnt ein Sternmarsch ins Zentrum. Dort findet um 19 Uhr eine Kundgebung statt.

In Luzern heisst's: «Vorwärts gegen den Rückschritt»

In der Zentralschweiz demonstrieren Frauen ebenfalls für Gleichstellung in allen Lebensbereichen. In der Stadt Luzern folgten auf ein «feministisches Zmorge» Reden und Konzerte auf dem Theaterplatz.

«Vorwärts gegen den Rückschritt» hat sich das Feministische Streik-Kollektiv Luzern auf die Fahne geschrieben. Feministische Anliegen blieben gerade in der Coronakrise zentral, würden sogar verstärkt. Um 17.30 Uhr startet beim Luzerner Theaterplatz der Demonstrationszug.

Lila ist auch in kleinen Kantonen Trumpf

In Zug gibt es heute nebst einem Postenlauf an der Seepromenade ein gemeinsames Picknick, «ein Znacht in feministischer Gesellschaft». In Stans haben Frauen auf Transparenten ihre Forderungen festgehalten. Auf dem Winkelried-Denkmal befestigten sie beispielsweise eines mit der Aufschrift «Denk mal».

Legende: In Stans im Kanton Nidwalden platzierten Demonstrantinnen verschiedenste Plakate, wie hier am Winkelried Denkmal. Keystone

Und in Sarnen wurde am Rathaus eines mit der Aufschrift «Feminismus ist grenzenlos» montiert, wie ein Instagram-Post der Juso Obwalden zeigt.

Das Frauenstreik-Kollektiv Uri lädt alle Urnerinnen dazu ein, am heutigen Tag zu Hause oder an der Arbeit zu streiken, einen Zacken langsamer zu arbeiten und die Farbe lila zu tragen.

Wasser von Brunnen eingefärbt

Bereits in der Nacht auf Montag haben Aktivistinnen in mehreren Städten das Wasser von Brunnen lila gefärbt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Aktion sei gesundheitlich unbedenklich, weil es sich um Lebensmittelfarbe handle. Die SP schrieb dazu auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Schweiz trotz Gleichstellungsgesetz und 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts noch immer hinterherhinke.

In einem lila umrahmten Video begründeten mehrere Frauen – darunter SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (ZH), die Berner SP-Nationalrätin Tamara Funiciello und die Tessiner SP-Ständerätin Marina Carobbio Guscetti – wieso sie streikten.

Zum Frauenstreiktag hat sich auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund geäussert. Dieser stellt fest: Durch wachsende Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, Diskriminierungen und der «skandalösen Frauenrentenlücke» sei die Schweiz noch weit von einer Gleichstellung entfernt.