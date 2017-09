Gegen 11.30 Uhr sei es am Bahnhof Andermatt zu einen Auffahrunfall gekommen bei einem Regionalzug der Matterhorn-Gotthard-Bahn, schreibt die Matterhorn Gotthard Bahn.

Polizei und Sanität sind vor Ort. Für die Rettungsarbeiten wurde die Strasse zwischen Göschenen und Andermatt vorübergehend gesperrt. Sie wurde nun aber wieder freigegeben.

An Bord waren offenbar rund 100 Gäste. Beim Unfall seien 30 Fahrgäste verletzt worden.

Über Art und Schwere der Verletzungen konnte die Urner Kantonspolizei noch keine Angaben machen. Zunächst war die Rede von 27 Verletzten gewesen. Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) stand mit drei Helikoptern im Einsatz.

Der Bahnverkehr verlaufe hingegen nach dem Unfall «relativ fahrplanmässig», sagte Jan Bärwalde, Mediensprecher der Matterhorn Gotthard Bahn. Einschränkungen könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

Hotline für Angehörige eingerichtet

Der Vorfall ereignete sich um 11.30 Uhr bei einem Rangiermanöver, bei dem die Lokomotive über ein Parallelgleis vom hinteren Ende zum vorderen Ende des Zuges hätte geführt werden sollen, wie die Matterhorn Gotthard Bahn mitteilt. Planmässig hätte der Zug Andermatt um 11.28 Uhr in Richtung Disentis verlassen sollen.

Die betroffene Zugkomposition stand im Bahnhof Andermatt am Gleis 2 und umfasste eine Lokomotive sowie fünf Wagen. An Bord waren rund 100 Passagiere.

Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zur Ereignisursache aufgenommen. Zur Klärung des Vorgangs wurde zudem die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST aufgeboten. Für die Angehörigen ist unter der Nummer 041 874 53 60 eine Hotline eingerichtet.