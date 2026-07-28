Mit Drohnen haben Freiwillige schweizweit zwischen April und Juli 7590 Rehkitze vor dem Tod durch Mähmaschinen gerettet – ein neuer Rekord.

Rund 800 ehrenamtliche Drohnenteams standen im Einsatz.

Die Einsatztage stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1400 auf 7700.

Die Freiwilligen spürten die Jungtiere mit Drohnen und Wärmebildkameras im hohen Bewuchs auf den Feldern auf. Wie der Verein Rehkitzrettung Schweiz in seiner Bilanz mitteilte, stand einigen Teams die Drohnenflotte des Schweizer Tierschutzes zur Verfügung.

Insgesamt wurden 73'000 Hektar Wiesland abgesucht. Das sind 730 Quadratkilometer oder gut die halbe Fläche des Kantons Aargau. Dies sei auch dank der Ausbildung neuer Pilotinnen und Piloten durch die Rehkitzrettung Schweiz möglich gewesen.

Legende: Die Kitze sind bewegungslos ins Gras geduckt, praktisch unsichtbar, und fallen Mähmaschinen zum Opfer. Keystone / Gaetan Bally / Archiv

Diese erfreuliche Entwicklung ist laut dem Verein besonders bemerkenswert, weil der April von trockenem und warmem Wetter geprägt war. Viele Landwirtinnen und Landwirte hätten ihre Wiesen bereits früh mähen können, noch bevor die ersten Rehkitze gesetzt wurden. Dadurch hätten sich zu Beginn der Saison Drohneneinsätze auf diesen Flächen erübrigt.

Fataler Duckreflex der Kitze

Rehgeissen bringen ihre Jungen häufig ins hohe Gras, wo sich diese verstecken. In den ersten Lebenswochen haben sie einen Duckreflex, der sie vor natürlichen Feinden schützt. Das birgt aber eine tödliche Gefahr. Die Kitze sind bewegungslos ins Gras geduckt, praktisch unsichtbar, und fallen Mähmaschinen zum Opfer.

Legende: Insgesamt wurden 73'000 Hektaren Wiesland abgesucht. Keystone / Uwe Anspach / Symbolbild

Gemäss der Rettungsorganisation weist die offizielle Statistik alljährlich durchschnittlich rund 1500 beim Mähen getötete Rehkitze aus. Fachleute schätzen die Dunkelziffer deutlich höher. Um neue Rettungsteams zu rekrutieren, führt die Rehkitzrettung ab August in der ganzen Schweiz Informations­veranstaltungen durch.

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