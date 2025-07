Legende: Keystone/Arno Balzerini

Im Kanton Basel-Stadt regeln Lärmkontingente, wie viel Schall pro Jahr an bestimmten Orten erzeugt werden darf.

Sie dienen dem Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner in der Innenstadt. Veranstaltungen müssen sich in Lautstärke und Dauer an diese Kontingente halten.

Bei Überschreitungen sind Einschränkungen oder Kompromisse nötig – etwa reduzierte Dezibelwerte oder kürzere Spielzeiten. (Quelle: Kanton BS)