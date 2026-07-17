Vor dem Gotthard in Richtung Süden staut sich der Verkehr auf 11 Kilometer.

Es muss mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde und 45 Minuten gerechnet werden.

Als Alternativroute wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich am Freitagmittag zwischen Erstfeld und Göschenen UR ein Stau von elf Kilometern Länge gebildet. Reisende mussten eine Wartezeit von bis zu einer Stunde und 45 Minuten in Kauf nehmen. Der Stau hatte sich laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse wegen Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten gebildet.

Legende: Wegen des Ferienverkehrs kommt es regelmässig zu Stau vor dem Gotthard. (Archivbild) KEYSTONE/Urs Flueeler

Als Alternativroute wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Und auch in der Gegenrichtung, in Richtung Norden, staute sich der Verkehr zur gleichen Zeit vor dem Südportal auf einer Länge von vier Kilometern. Der Zeitverlust betrug dort bis zu 40 Minuten.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr.

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