Vor dem Gotthard in Richtung Süden staut sich der Verkehr auf fünf Kilometer.

Es muss mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde gerechnet werden.

Als Alternativroute wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Fahrtrichtung Süden hat sich ab Amsteg UR ein Stau von fünf Kilometern Länge gebildet. Reisende müssen eine Wartezeit von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Der Stau hatte sich laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse wegen Verkehrsüberlastung auf mehreren Abschnitten gebildet.

Legende: Wegen des Ferienverkehrs kommt es regelmässig zu Stau vor dem Gotthard. (Archivbild) KEYSTONE/Urs Flueeler

Als Alternativroute wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Am Nachmittag gab es auch in Richtung Norden vor dem Südportal Stau. Dieser hat sich aber mittlerweile aufgelöst.

Der Ferienverkehr sorgt regelmässig für kilometerlange Staus vor dem wichtigsten Strassentunnel für den Nord-Süd-Verkehr.

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