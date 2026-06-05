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Abstimmung Kanton Luzern Für 18.5 Millionen: Luzern will Gebäude für Kantonsgericht kaufen

05.06.2026, 20:20

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  • Das Luzerner Kantonsgericht soll einen neuen Standort erhalten.
  • Das Stimmvolk befindet am 14. Juni über einen Kredit von 18.5 Millionen Franken für den Kauf einer entsprechenden Liegenschaft.
  • Alle sechs Parteien stehen hinter der Vorlage.

Das Kantonsgericht ist heute an mehreren Orten in der Stadt Luzern verteilt. «Dies erschwert die Organisation der Gerichtsarbeit und führt zu ineffizienten Abläufen», heisst es in der Abstimmungsbotschaft.

Historisches Gebäude mit Flagge, umgeben von Bäumen.
Legende: Aktuell liegt der Hauptsitz des Luzerner Kantonsgerichts am Hirschengraben. Was mit diesem Gebäude nach dem Umzug passiert, ist noch nicht klar. Keystone/Urs Flüeler

Die Suche nach einem neuen Standort dauerte über 15 Jahre. Fündig wurde der Kanton nun im Würzenbachquartier, am Stadtrand, in der Nähe des Verkehrshauses.

Im Gebäude auf der 3000 Quadratmeter grossen Liegenschaft ist heute die Ausgleichskasse Luzern untergebracht. Weil diese in den Neubau des Sozial­versicherungs­zentrums WAS nach Kriens zieht, wird der Standort frei.

Luftaufnahme von Wohngebäuden mit grünen Bäumen und einem See im Hintergrund.
Legende: Hierhin soll das Kantonsgericht: an die Würzenbachstrasse 8 am Rand der Stadt Luzern. Kanton Luzern

Nach dem allfälligen Ja zum Kauf an der Urne soll bis 2030 ein Bauprojekt ausgearbeitet werden.

Was ist geplant?

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Das Kantonsgericht ist in Luzern die oberste gerichtliche Behörde. Es hat 24 Richterinnen und Richter, leitet die Gerichtsverwaltung und übt die Aufsicht über die anderen Gerichte aus.

Laut Kanton sollen künftig die insgesamt 135 Mitarbeitenden des Kantonsgerichts am neuen Standort arbeiten. Auch die Verhandlungen sollen dort stattfinden.

Die erstinstanzlichen Gerichte (Bezirksgerichte, Arbeitsgericht und Kriminalgericht) behalten ihre heutigen Standorte.

Der Umbau des Bürogebäudes dürfte gemäss Schätzungen zusätzliche 27 Millionen Franken kosten. Dazu gibt es später nochmals eine Volksabstimmung.

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

 

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