Schaffhausen soll für 80 Millionen Franken ein neues Hallenbad erhalten. Das alte und einzige öffentliche Hallenbad ist zu marode für eine Sanierung, da sind sich alle Parteien in Stadt und Kanton einig. Eine Stiftung übernimmt 30 Millionen Franken, weitere 12 Millionen bezahlt der Kanton, für die Stadt fallen Kosten von knapp 32 Millionen Franken an. Damit das Projekt gebaut werden kann, müssen die Stimmberechtigten in Stadt und Kanton Ja sagen.

Legende: Das Hallenbad soll auch einen attraktiven Aussenbereich erhalten. Und eine Rutschbahn, wie es sie schon im alten Hallenbad auch gab. Stadt Schaffhausen/Faro Burtscher

Finanzreserven und Firmensteuern

Bei der Vorlage zu den Finanzreserven geht es darum, unter welchen Umständen eine Gemeinde oder der Kanton spezielle «Reservetöpfe» anlegen können. Neu sollen diese Reserven nur noch gebildet werden können, um unvorhersehbare Ereignisse abzusichern,

Bei der zweiten Vorlage geht es um eine Erhöhung der kantonalen Firmensteuern von 13,8 auf 15 Prozent. Hintergrund: Neu gilt für Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro pro Jahr schweizweit ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent. 75 Prozent der Mehreinnahmen gehen an die Kantone, 25 an den Bund. Mit der kantonalen Lösung würden die Mehreinnahmen im Kanton bleiben.

