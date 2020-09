Das St. Galler Zentrum rund um den Marktplatz und Bohl wurde letztmals vor rund 50 Jahren umfassend saniert. 2011 und 2015 lehnte die Stimmbevölkerung die Vorlage für eine Neugestaltung ab. Nun kommt es zum dritten Mal zu einer Abstimmung.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden über einen Rahmenkredit von 29,1 Millionen Franken. Mit diesem Geld und rund fünf Millionen Franken des Kantons und der Appenzeller Bahnen soll das Projekt «Vadian» umgesetzt werden.

Dieses wurde in einem partizipativen Verfahren erarbeitet: Verschiedene Interessenvertreter waren eingeladen, ihre Anliegen in die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl mit einzubringen. Dies sollte zu einer höheren Akzeptanz des Projekts in der Bevölkerung beitragen.

Neuer Marktpavillion und verschobene Haltestellen

Gemäss Abstimmungstext soll der Marktplatz ein offener Raum werden, der «Platz für vielfältige Nutzungen und Aktivitäten bietet.» Unter anderem soll die Rondelle abgerissen und durch einen Marktpavillon ersetzt werden. Ausserdem ist vorgesehen, dass die Calatravahalle als Haltestelle des öffentlichen Verkehrs bestehen bleibt. Die Haltestelle Richtung Bahnhof soll Richtung Westen verschoben werden.

Legende: Visualisierung der geplanten Haltestellen und des zweiteiligen Pavillons. Stadt St. Gallen

Das Projekt wird von der Mehrheit der Parteien unterstützt. Im Stadtparlament fand es mit 55 zu vier Stimmen eine grosse Zustimmung. Einzig die SVP wehrt sich gegen die geplante Neugestaltung des Marktplatzes. Das Projekt sei zu teuer und biete einen zu kleinen Mehrwert, begründet die Partei ihre Haltung.