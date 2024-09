Das bestehende 50-jährige Gebäude in Chur soll einem Neubau weichen. Kostenpunkt: Knapp 19 Millionen Franken.

Das Ausbildungszentrum des Zivilschutzes im «Meiersboda» am Stadtrand von Chur ist in die Jahre gekommen. Es sei baulich in einem schlechten Zustand, die Haustechnik sei veraltet und es gebe sicherheitstechnische Mängel, schreibt der Kanton Graubünden. Deshalb lohne sich ein Neubau, anstatt das bestehende Gebäude instand zu setzen.

Auch Logistikbasis und Kommandozentrale

Im Neubau sollen Schulungsräume und Unterkünfte für den Zivilschutz Platz finden. Das Gebäude wurde zudem so konzipiert, dass kantonale Stellen es im Katastrophenfall und in Notlagen als Logistikbasis und Kommandozentrale nutzen können.

1 / 2 Legende: Geplant ist ein dreistöckiger Bau aus Holz. Auch innen sollen vorwiegend natürliche Baumaterialien eingesetzt werden. ZVG/KANTON GRAUBÜNDEN 2 / 2 Legende: Nach rund 50 Jahren ist das bestehende Ausbildungszentrum in Chur in die Jahre gekommen. ZVG/KANTON GRAUBÜNDEN

Die Kosten für das neue Zivilschutzzentrum in Chur belaufen sich auf rund 19 Millionen Franken. Das Bündner Parlament hat den Kredit im Frühjahr genehmigt. Es gab keine Gegenstimmen.

Gibt auch das Bündner Stimmvolk grünes Licht, ist im Frühling 2025 Baubeginn – direkt neben dem alten Zentrum. Das bestehende Ausbildungsgebäude soll während der gesamten Bauzeit weiter genutzt werden. In Betrieb gehen soll das neue Zentrum im Sommer 2027.