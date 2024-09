Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die BVG-Reform soll die zweite Säule finanziell stabilisieren und Menschen mit tiefen Einkommen zu mehr Rente verhelfen.

Morgen Sonntag entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten in einer Referendumsabstimmung über die Vorlage.

Die berufliche Vorsorge wurde 1985 eingeführt, mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Bis zu einem bestimmten Einkommen legt das Gesetz fest, wie viel Rente im obligatorischen Teil pro gesparten Franken ausbezahlt werden muss. Der Mindestumwandlungssatz beträgt aktuell 6.8 Prozent. Das heisst: Pro 100'000 Franken Alterskapital werden heute 6800 Franken Rente ausbezahlt. Die neue Reform sieht vor, den Mindestumwandlungssatz auf 6.0 Prozent zu senken.

Diskutieren Sie mit! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF liefert Ihnen auf X via @srfnews Resultate in Echtzeit. Mit dem Hashtag #abst24 finden Sie auch die entsprechenden Beiträge auf X, vormals Twitter. Auch auf Facebook und Instagram freuen wir uns auf Ihre Meinung.

Gleichzeitig sollen Geringverdiener gemäss der BVG-Reform später eine höhere Rente erhalten: Sie und ihre Arbeitgeber sollen dafür jeden Monat höhere Sparbeiträge bezahlen als heute. Der sogenannte fixe Koordinationsabzug, der heute das zu versichernde Einkommen bestimmt, fällt weg. Stattdessen sollen künftig 80 Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens versichert werden.

Zudem sollen neu Personen eine zweite Säule erhalten, deren Einkommen dafür heute zu tief ist. Die Eintrittsschwelle in die Pensionskasse wird von 22'050 Franken Jahreslohn auf 19'845 Franken gesenkt.

Wer in den ersten 15 Jahren nach dem Inkrafttreten der Vorlage in Rente geht, kann einen lebenslangen Rentenzuschlag von bis zu 200 Franken im Monat erhalten.

Die Befürworter

Für Bundesrat und Parlament ist die Reform nötig, damit die künftigen Renten der obligatorischen beruflichen Vorsorge wieder ausreichend und langfristig finanziert sind. Ohne Senkung des Umwandlungssatzes würden Pensionskassen, die nur Minimalleistungen anbieten, weiterhin Erträge aus dem Altersguthaben von Erwerbstätigen für Renten von Pensionierten einsetzen. Menschen, die wenig verdienen, sollen mit der Reform im Alter besser abgesichert werden. Davon profitierten gemäss Befürworter vor allem Frauen.

Legende: Die Lebenserwartung und der Anteil der Pensionierten in der Bevölkerung steigt. Gleichzeitig erzielt das von den Pensionskassen angelegte Kapital wegen tiefer Zinsen weniger Rendite. Damit seien die Renten im sogenannten obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge nicht mehr ausreichend finanziert, so die Befürworter der Reform. Keystone/ALESSANDRO CRINARI

Im Ja-Komitee sitzen Sozialpolitiker von SVP, FDP, Mitte-Partei, GLP und EVP. Durch die Reform erhielten insgesamt deutlich mehr Personen eine höhere als eine tiefere Rente, lautet das Hauptargument der Befürworter.

Die Gegner

Die Linke bekämpft die Reform mit dem Referendum. Mit der Vorlage müsse mehr in die zweite Säule einbezahlt werden, die Rente sei für viele aber trotzdem tiefer, moniert sie. Das gelte besonders für Branchen mit tiefen Löhnen, aber auch für über 50-Jährige. Für Frauen sei die Vorlage «eine Mogelpackung», denn ihre Nachteile durch Erwerbsunterbrüche und die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit würden nicht beseitigt.

Zudem hätten die Pensionskassen in den vergangenen zehn Jahren hohe Renditen erzielt und würden «in Geld schwimmen», hält das linke Nein-Komitee fest. Bei der heutigen sehr guten Lage der Pensionskassen sei es an der Zeit, einen Teuerungsausgleich auf den laufenden Renten zu gewähren.

SRG-Umfrage deutet auf Ablehnung hin

In der SRG-Umfrage, welche zehn Tage vor der Abstimmung veröffentlicht wurde, lehnte eine Mehrheit von 51 Prozent der Befragten die Reform der beruflichen Vorsorge ab. 42 Prozent befürworteten sie. 7 Prozent waren noch unschlüssig. Gemäss den Politologen von GFS Bern, welche die Studie durchführten, habe die Reform über die Zeit an Zustimmung verloren, was bei einer Behördenvorlage ein Ausnahmefall sei.