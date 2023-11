In Basel-Stadt wird am Sonntag über die sogenannten Stadtklima-Initiativen abgestimmt – andere Städte sollen folgen.

Sie heissen «Gute-Luft-Initiative» und «Zukunfts-Initiative», die beiden Vorlagen, über die am Sonntag in Basel-Stadt abgestimmt wird – und sie haben ein grosses Ziel: ein besseres Klima, weniger Hitze und bessere Luftqualität in der Stadt. Um die beiden Initiativen, die auch unter dem Begriff Stadtklima-Initiativen zusammengefasst sind, tobt ein hitziger Abstimmungskampf.

Gegner sind die bürgerlichen Parteien und Verbände wie der Basler Gewerbeverband. Sie glauben, dass die Umsetzung in den nächsten Jahren einfach nur zu mehr Baustellen führen wird. Dem widersprechen die Initiantinnen und Initianten. Für die Umsetzung brauche es kaum neue Baustellen.

Legende: Bäume sind wichtig für ein gutes Stadtklima, darin sind sich eigentlich alle einig. zvg/Kanton Basel-Stadt: www.bs.ch/bilddatenbank

Hinter den Initiativen steht der Verein Umverkehr. Dieser hat in mehreren Städten ähnliche Volksbegehren lanciert. Basel ist die erste Stadt, in der darüber an der Urne abgestimmt wird. In Basel stehen mehrere Parteien und Verbände hinter den Initiativen: Unter anderem die SP, die Grünen, WWF, Pro Natura und der VCS beider Basel.

St. Gallen setzt um Box aufklappen Box zuklappen In der Stadt St. Gallen sollen in den nächsten zehn Jahren 200'000 Quadratmeter neue Grünflächen und Platz für Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr geschaffen werden. Dies hat das Stadtparlament beschlossen. Das Initiativkomitee hat sich danach entschieden, die Initiativen zurückzuziehen und auf eine Abstimmung zu verzichten. Der Entscheid in St. Gallen sei ein «Meilenstein für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und das Stadtklima», so der Verein umverkehr.