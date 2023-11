Am 26. November kommt in Luzern noch eine vierte Vorlage an die Urne: Der Kanton beantragt einen Kredit in der Höhe von 59.7 Millionen Franken für den Ausbau der Kantonsschule Sursee, dem zweitgrössten Gymnasium Luzerns.

Heute gehen dort rund 950 Schülerinnen und Schüler ein und aus. Mit der geplanten Erweiterung sollen in Sursee dereinst 61 Klassen mit 1200 Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden können.

Der Neubau soll bis Oktober 2026 bereit sein. Bis August 2028 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein. Wächst die Region wie gehabt weiter, dürfte die ausgebaute Schulanlage 2032 voll belegt sein.