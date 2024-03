Die Freiburger ÖV-Betriebe wollen aufrüsten und 600 Millionen in E-Busse investieren – mit finanzieller Unterstützung des Kantons.

Noch immer fahren im Kanton Freiburg 190 Dieselbusse für das Transportunternehmen TPF. Das will das Unternehmen ändern: Der Freiburger ÖV soll klimafreundlicher werden.

Bis 2030 wollen die Verkehrsbetriebe gut 580 Millionen Franken in eine nachhaltigere Mobilität investieren. Der Kanton will die TPF dabei unterstützen und seine Beteiligung am Aktienkapital der Verkehrsbetriebe um 60 Millionen Franken aufstocken.

Legende: Mit der Kapitalaufstockung könnte die TPF schneller die notwendigen Kredite für die geplanten Investitionen erhalten. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der Grossteil der Gemeinden ist bereits ausgezählt. Die meisten sagen Ja zur Aufstockung des Aktienkapitals.