Der Kanton Zürich stimmt über die Verlängerung von zwei Pisten am Flughafen Zürich ab.

Der Flughafen Zürich will zwei Pisten verlängern. Im Herbst sprach sich eine knappe Mehrheit im Kantonsrat dafür aus. Gegen die Verlängerung wurde das Referendum ergriffen, über welches der Kanton Zürich am 3. März abstimmt.

Sich kreuzende Pisten und Kreuzungspunkte in der Luft machen das An- und Abflugregime am Flughafen Zürich komplex. Mit der Verlängerung der Pisten 28 und 32 könnten alle Flugzeugtypen auf allen Pisten starten und landen.

Weil dann grosse Flugzeuge auf der Piste 28 landen, wären Einwohner im Osten des Flughafens stärker von Lärm betroffen, jene im Süden dafür weniger.

Die Regierung, SVP, FDP, Mitte und EDU sind für die Verlängerungen. Sie betonen den Sicherheitsaspekt, mit längeren Pisten gäbe es weniger Pistenwechsel und Kreuzungen. Ausserdem versprechen sie sich einen pünktlicheren Flugbetrieb.

Legende: Von den drei Pisten am Flughafen Zürich kreuzen sich zwei. Keystone / Ennio Leanza

Gegen die Vorlage sind SP, Grüne und AL. Die GLP hat Stimmfreigabe beschlossen. Dass der Flughafen 250 Millionen Franken ausgeben will, ohne mehr Flüge abzuwickeln, glauben sie nicht. Die Verlängerung der Pisten sei umweltschädlich und führe zu mehr Lärm.