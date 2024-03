Die 13. AHV-Rente wird laut der SRG-Hochrechnung angenommen, mit einem Volksmehr von 58 Prozent. Das Ständemehr wurde erreicht.

Während der Gewerkschaftsbund das Resultat begrüsst, betonen die Gegner die negativen Auswirkungen auf die Finanzierung der Altersvorsorge.

«Das ist unglaublich und das so klare Resultat fantastisch», sagte Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, zur gewonnenen Initiative für eine 13. AHV-Monatsrente.

Es sei ein «super Zeichen» für alle Rentnerinnen und Rentner, die so viel für dieses Land geleistet hätten und immer noch leisteten: «Ich bin unglaublich stolz auf unser Land und unsere Demokratie», so Maillard weiter. Die AHV sei das stärkste Instrument, um Armut im Alter zu vermeiden. Dies funktioniere unglaublich gut und sei günstig, besonders für die jungen Generationen und für ihre spätere Rentenzeit. Dies habe das Volk unterstrichen.

Legende: Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB (links), Nationalrätin Jacqueline Badran, SP-ZH, und Daniel Lampart, Chefökonom SGB, freuen sich über die erste Hochrechnung. KEYSTONE/Peter Schneider

Maillard schätzt, dass die bürgerlichen Parteien nur ihren Wählerschaften angesichts der Kaufkraftkrise genau zuhören müssen: «Ich gehe davon aus, dass heute viele Bürgerliche mit uns gestimmt haben.»

Begeisterung auch bei der SP: «Meine Freude ist riesig, dass es uns ganz offensichtlich gelungen ist, dass Rentnerinnen und Rentner eine 13. AHV-Rente bekommen», sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer nach der ersten Hochrechnung.

Audio SP-Co-Präsidentin Meyer: Warnsignal an die Bürgerlichen 03:56 min, aus SRF 4 News aktuell vom 03.03.2024. Bild: Keystone/Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Barbara Zimmermann-Gerster vom Schweizerischen Arbeitgeberverband hingegen betonte nach der 1. Trendrechnung die negativen Auswirkungen auf die Finanzierung der Altersvorsorge: «Mit einer 13. AHV-Rente wäre die finanzielle Sicherung der AHV bereits ab 2026 gefährdet.»

Wir müssen jetzt die Prioritäten anders setzen.

In Interview mit Keystone-SDA bedauerte auch SVP-Nationalrat Lars Guggisberg das sich abzeichnende Ja. Das Resultat sei aus SVP-Sicht damit zu erklären, dass die Bevölkerung genug davon habe, «Geld ins Ausland zu verschleudern». Das sei auch der Grund dafür, dass es der SVP nicht gelang, ihre Basis zu einem Nein zu motivieren.

Auch Guggisberg spricht die Unterdeckung ab 2026 an: «Wir müssen jetzt die Prioritäten anders setzen», sagt der SVP-Nationalrat. «Wir müssen uns für die AHV einsetzen und sie sichern.» Der Fokus müsse weg vom Ausland hin auf die Schweiz gerichtet werden.

Es wird eine grosse Herausforderung werden, diese zusätzlichen mindestens fünf Milliarden Franken pro Jahr zu finanzieren.

«Wir müssen diese Herausforderung jetzt annehmen – auch wenn ich es sehr gerne anders gesehen hätte», sagt die Thurgauer Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller. Sie hatte sich gegen die Initiative eingesetzt. Jetzt seien die Initianten gefordert, Vorschläge zu machen, wie dies finanziert werden soll. «Es wird eine grosse Herausforderung werden, diese zusätzlichen mindestens fünf Milliarden Franken pro Jahr zu finanzieren.» Vor allem für Geringverdienende werde das zu möglicherweise spürbaren Einschnitten im Familienbudget führen.

Auch FDP-Parteipräsident Thierry Burkart sorgt sich darum, wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll. «Es geht um eine Rentenerhöhung um 8.3 Prozent – das ist sehr viel.» Wichtig ist für Burkart, dass dafür nicht der Mittelstand geradestehen muss. «Wir wehren uns dagegen, dass die breite Bevölkerung immer stärker zur Kasse gebeten wird.»

Audio FDP-Präsident Burkart: Thema bleibt aktuell 04:24 min, aus SRF 4 News aktuell vom 03.03.2024. Bild: Keystone/Urs Flüeler abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.

Für die grünliberale Nationalrätin Melanie Mettler (BE) ist das absehbare Ja zur 13. AHV-Revision darauf zurückzuführen, dass eine Mehrheit der Stimmbevölkerung die Kaufkraft des Mittelstandes stärken wolle. «Der Druck auf die Kaufkraft hat bei der Abstimmung sicher mitgespielt.»

Die Grünen werten das Ja zur 13. AHV-Rente als rote Karte an die bürgerlichen Parteien. «Wir erleben gerade einen historischen Sonntag. Die Stimmbevölkerung will eine sozialere Schweiz», schrieb die Partei in einem Communiqué.