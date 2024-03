In Genf steht ein reich befrachteter Abstimmungssonntag an. Insgesamt wird über sieben Vorlagen entschieden.

Stärkung der demokratischen Rechte in Genf zeichnet sich ab

Der Kanton Genf will den Zugang zu demokratischen Rechten erleichtern. Laut ersten Ergebnissen hat das Volk zwei Änderungen angenommen: Die eine senkt die Anzahl der Unterschriften für Initiativen und die andere setzt die Referendumsfrist an Ostern aus.

Das Verfassungsgesetz zur Senkung der Unterschriftenzahl wurde laut Ergebnissen, die auf 95 Prozent der eingegangenen Stimmzettel basieren, von rund 63 Prozent der Wählenden angenommen. Es stammt von der SVP und wurde vom Mouvement Citoyens Genevois (MCG) und der Linken unterstützt.

Derzeit liegt die Schwelle bei drei Prozent der Stimmberechtigten für eine Total- oder Teilrevision der Kantonsverfassung und bei zwei Prozent für eine Gesetzesinitiative oder ein fakultatives Referendum. Die genaue Anzahl der nötigen Unterschriften wird jedes Jahr aktualisiert. Genf ist der einzige Kanton, der die Anzahl der erforderlichen Unterschriften an das Bevölkerungswachstum anpasst.

Die zweite Verfassungsänderung zielt darauf ab, die Frist für die Unterschriftensammlung für Referenden während der Osterferien auszusetzen. Gemäss 95 Prozent der eingegangenen Stimmzettel haben 83.5 Prozent Ja gestimmt. Diese Vorlage wurde von allen Parteien unterstützt.

Inoffizielle Genfer Hymne in Verfassung verankert

Das Lied «Cé qu'è lainô» wird im Kanton Genf als offizielle Hymne in die Verfassung aufgenommen. Die Verfassungsänderung wurde dem obligatorischen Referendum unterstellt und gemäss 95 Prozent der Stimmzettel von fast 62 Prozent der Stimmenden angenommen. Das in frankoprovenzialischer Sprache (Patois) verfasste Lied mit 68 Strophen erzählt die Geschichte der Escalade, des von Genf abgewehrten Eroberungsversuchs durch die Savoyer am 12. Dezember 1602.

Legende: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (rechts) und die Genfer Regierungsrätin Delphine Bachmann singen mit den Anwesenden im Bundeshaus in Bern die Hymne von Genf, nachdem sie bei der Zeremonie der Escalade den Schokoladenkessel, die Marmite zerschlagen haben (11. Dezember 2023). KEYSTONE/Alessandro della Valle

Das Lied wird bei Zeremonien zum Gedenken an die Escalade, bei der Vereidigung des Staatsrats oder auch in Polizeischulen gesungen und vor jedem Heimspiel des Fussballclubs Servette-Genf und des Eishockeyclubs Genf-Servette stolz angestimmt.

Weitere Abstimmungen Box aufklappen Box zuklappen Diese Themen stehen ebenfalls auf dem Abstimmungszettel der Genferinnen und Genfer: Das gigantische Städtebauprojekt Praille-Acacias-Vernets (PAV) kommt erneut an die Urne. Auf dem 230 Hektar grossen Gebiet südwestlich des Genfer Stadtzentrums soll in den nächsten Jahrzehnten ein neuer Stadtteil mit rund 12'000 neuen Wohnungen entstehen. Mit zwei Gesetzesvorlagen wollen Bürgerliche das Stockwerkeigentum erhöhen.

(PAV) kommt erneut an die Urne. Auf dem 230 Hektar grossen Gebiet südwestlich des Genfer Stadtzentrums soll in den nächsten Jahrzehnten ein neuer Stadtteil mit rund 12'000 neuen Wohnungen entstehen. Mit zwei Gesetzesvorlagen wollen Bürgerliche das Stockwerkeigentum erhöhen. Die SVP hat zusammen mit dem Mouvement Citoyens Genevois (MCG) eine Initiative lanciert, die eine Halbierung der Motorfahrzeugsteuer fordert. Dazu gibt es einen Gegenvorschlag mit Stichfrage.