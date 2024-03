In Genf steht ein reich befrachteter Abstimmungssonntag an. Insgesamt wird über sieben Vorlagen entschieden.

Der Kanton Genf will den Zugang zu demokratischen Rechten erleichtern. Laut ersten Ergebnissen hat das Volk zwei Änderungen angenommen: Die eine senkt die Anzahl der Unterschriften für Initiativen und die andere setzt die Referendumsfrist an Ostern aus.

Das Verfassungsgesetz zur Senkung der Unterschriftenzahl wurde laut Ergebnissen, die auf 95 Prozent der eingegangenen Stimmzettel basieren, von rund 63 Prozent der Wählenden angenommen. Es stammt von der SVP und wurde vom Mouvement Citoyens Genevois (MCG) und der Linken unterstützt. Mit der Änderung werden die Prozentsätze für Verfassungsinitiativen von 3 auf 2 Prozent und für Gesetzesinitiativen und fakultative Referenden von 2 auf 1.5 Prozent der Stimmberechtigten gesenkt. Genf ist der einzige Kanton, der die Anzahl der erforderlichen Unterschriften an das Bevölkerungswachstum anpasst.

Die zweite Verfassungsänderung zielt darauf ab, die Frist für die Unterschriftensammlung für Referenden während der Osterferien auszusetzen. Gemäss 95 Prozent der eingegangenen Stimmzettel haben 83.5 Prozent Ja gestimmt. Diese Vorlage wurde von allen Parteien unterstützt.

Inoffizielle Genfer Hymne in Verfassung verankert

Das Lied «Cé qu'è lainô» wird im Kanton Genf als offizielle Hymne in die Verfassung aufgenommen. Die Verfassungsänderung wurde dem obligatorischen Referendum unterstellt und gemäss 95 Prozent der Stimmzettel von fast 62 Prozent der Stimmenden angenommen. Das in frankoprovenzialischer Sprache (Patois) verfasste Lied mit 68 Strophen erzählt die Geschichte der Escalade, des von Genf abgewehrten Eroberungsversuchs durch die Savoyer am 12. Dezember 1602.

Legende: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (rechts) und die Genfer Regierungsrätin Delphine Bachmann singen mit den Anwesenden im Bundeshaus in Bern die Hymne von Genf, nachdem sie bei der Zeremonie der Escalade den Schokoladenkessel, die Marmite zerschlagen haben (11. Dezember 2023). KEYSTONE/Alessandro della Valle

Das Lied wird bei Zeremonien zum Gedenken an die Escalade, bei der Vereidigung des Staatsrats oder auch in Polizeischulen gesungen und vor jedem Heimspiel des Fussballclubs Servette-Genf und des Eishockeyclubs Genf-Servette stolz angestimmt.

Städtebauprojekt soll 80 Prozent Mietwohnungen enthalten

Im neuen Genfer Stadtteil Praille-Acacias-Vernets soll der Anteil an Eigentumswohnungen nicht erhöht werden. Gemäss den vorläufigen Ergebnissen sagen die Genfer Stimmberechtigten klar Nein zu beiden Gesetzen der neuen rechten Parlamentsmehrheit. Dabei ging es um ein Gesetz zur Erhöhung des Mindestanteils von Stockwerkeigentum (PPE) sowie ein Gesetz, das Modalitäten von PPE im Baurecht festlegt.

Legende: Auf dem 230 Hektar grossen Gebiet südwestlich des Genfer Stadtzentrums soll in den nächsten Jahrzehnten ein völlig neues Quartier mit rund 12'000 neuen Wohnungen entstehen. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Mit diesem doppelten Nein bestätigen Genferinnen und Genfer das 2018 in der Volksabstimmung angenommene Abkommen, das in Praille-Acacias-Vernets mehr als 80 Prozent Mietwohnungen vorsieht. Während die Bürgerlichen den Anteil an Stockwerkeigentum erhöhen wollten, forderten die Linken und die Mietverbände ausreichend Mietwohnungen.

Halbierung der Motorfahrzeugsteuer

Eine Halbierung der Motorfahrzeugsteuer lehnt das Genfer Stimmvolk laut 95 Prozent der ausgezählten Stimmen mit 51.3 Prozent ab. Motorfahrzeuge werden künftig nach ihrer Umweltbelastung besteuert.

Beim Gegenvorschlag zeichnet sich hingegen mit 56.6 Prozent der Stimmen ein Ja ab. Dieser sieht eine auf dem CO₂-Ausstoss basierende Steuer vor, um den Kauf von umweltfreundlicheren Fahrzeugen zu fördern. Der Gegenentwurf wurde von allen Parteien ausser der SVP und dem MCG unterstützt.