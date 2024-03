1 / 3

Legende: Jonathan Prelicz aus Goldau will für die SP den Sitz im Schwyzer Regierungsrat zurückerobern, den die Partei 2012 an die SVP verloren hat. Der 33-jährige ist Gesangslehrer am Kollegium Schwyz und sitzt seit 2016 im Kantonsparlament. Aktuell amtet er als Kantonsratspräsident. zvg