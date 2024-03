Die Renteninitiative war erst die zweite Initiative in der moderneren Geschichte der FDP und sie wurde zum Flop. Die Jungfreisinnigen standen von Anfang an ziemlich alleine da mit ihrer Idee, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln.

Viele störten sich an diesem Automatismus und empfangen die Initiative insgesamt als asozial. Schon im Parlament fiel die Initiative deutlich durch. Und die FDP hatte ein Timing-Problem: Im lauten Getöse der ungewöhnlich heftig geführten Debatte zu einer 13. AHV ging die Renteninitiative zeitweise fast vergessen.

Ob der Bundesrat nach diesem deutlichen Nein das Rentenalter bald wieder antasten will, scheint ungewiss. Sicher ist: Ohne Ausgleichsmassnahmen bleibt ein höheres Rentenalter chancenlos.