Am Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Renteninitiative.

Gemäss der letzten SRG-Umfrage hat die Erhöhung des Rentenalters kaum Chancen, von der Stimmbevölkerung angenommen zu werden.

Die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Alters­versorgung» verlangt, das Rentenalter bis 2033 schrittweise von 65 auf 66 Jahre zu erhöhen und an die durchschnittliche Lebenserwartung zu koppeln. Dadurch soll die Finanzierung der AHV nachhaltig gesichert werden.

Kopplung an Lebenserwartung umstritten

Das Volksbegehren wurde Ende 2019 von den Jungfreisinnigen lanciert. Mit dem aktuellen AHV-System sei eine angemessene Rente für alle Menschen in der Schweiz künftig nicht mehr möglich, argumentieren die Befürworter und Befürworterinnen. Statt Lohnbeiträge zu erhöhen oder Renten zu kürzen, soll das Rentenalter erhöht werden.

Die demografische Herausforderung der AHV könne nicht allein durch eine Erhöhung des Rentenalters gelöst werden, findet hingegen die Gegnerschaft. Sie kritisieren, dass die Initiative einen Automatismus bei der Rentenalterbestimmung vorsehe, der mit dem politischen System der Schweiz nicht vereinbar sei. Weder die Situation auf dem Arbeitsmarkt noch die Bedürfnisse der Bevölkerung würden berücksichtigt.

Zukunft der AHV im Zentrum

Die beiden Lager zeichnen ein unterschiedliches Bild zur finanziellen Zukunft der AHV. Bis 2050 drohe ein Umlagedefizit von über zehn Milliarden Franken, machen die Befürworter der Initiative geltend. Mit der Renteninitiative würde dieses Defizit halbiert.

Legende: Durch die steigende Lebenserwartung und die wachsende Anzahl Rentnerinnen und Rentnern müssen künftig weniger Erwerbstätige mehr Pensionierte finanzieren. KEYSTONE/Michael Buholzer

Die Gegner der Initiative stellen den AHV-Fonds ins Zentrum ihrer Argumentation, der prall gefüllt sei. Er werde bis ins Jahr 2030 auf rund 70 Milliarden Franken ansteigen. Von einem Bankrott der AHV könne also keine Rede sein.

Anliegen wohl chancenlos

Knapp zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin lehnten 63 Prozent der Befragten in der zweiten SRG-Umfrage die Renteninitiative ab, 35 Prozent befürworteten sie. Im Vergleich mit der ersten SRG-Umfrage von Mitte Januar ist der Nein-Anteil um neun Prozentpunkte gestiegen und die Zustimmung um sechs Prozentpunkte gesunken.

«Auf Basis unserer Umfrage können wir sagen: Ein Ja ist praktisch nicht mehr möglich», sagte Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern, das beide Umfragen durchgeführt hatte. Der Politologe ergänzt, dass in allen untersuchten Gruppen Nein-Trends festgestellt worden seien. «Das normale Szenario in einem solchen Fall ist, dass eine Initiative bis zum Urnengang eher noch mehr an Unterstützung verliert», schliesst Golder.