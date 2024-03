1 / 6

Legende: Georg Simmen (FDP) kandidierte bereits vor vier Jahren und verpasste die Wahl in den Regierungsrat. Er ist 50 Jahre alt, Jurist, Kantonsparlamentarier und Gemeindepräsident von Realp. Er will dafür sorgen, dass das Urner Oberland in der Regierung vertreten ist. Keystone/Alexandra Wey