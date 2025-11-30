Ein gemeinsamer Standort im Rheintal soll Effizienz bringen. Geplant ist ein Neubau unter Federführung des Zolls.

Das ist geplant: Der Zoll will in St. Margrethen SG ein neues Interventionszentrum bauen. Auch die St. Galler Kantonspolizei möchte sich ab 2030 im Neubau einmieten. Im Mittelpunkt der Vorlage stehen die jährlichen Mietkosten von knapp 2.2 Millionen Franken. Die Vertragsdauer ist auf 20 Jahre angelegt und kann zweimal verlängert werden.

So soll der Neubau für Polizei und Zoll aussehen

Das neue IVZ St. Margrethen wird sowohl Kontrollzentrum als auch Stützpunkt. Es ist unmittelbar neben der Autobahn.

Die St. Galler Stimmbevölkerung stimmt über die jährlichen Mietkosten ab. Diese gaben im Vorfeld zu reden.

Im Neubau bei der Autobahnausfahrt St. Margrethen sollen bis zu 250 Mitarbeitende des Zolls und auch rund 50 St. Galler Polizistinnen und Polizisten arbeiten, unter anderem in den Bereichen Schwerverkehr und Migrationsdelikte. Dadurch werde die Zusammenarbeit vereinfacht, heisst es in der Abstimmungsbotschaft.

Das ist der Fahrplan: Geplanter Baubeginn ist Mitte 2026, die Inbetriebnahme des neuen Interventionszentrums soll Ende 2029 erfolgen. Die Vorlage wird breit unterstützt. Alle Parteien, die im St. Galler Kantonsparlament vertreten sind, haben die Ja-Parole beschlossen.

Zweite Abstimmung: Sanierung und Ausbau Reinraum Buchs Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Kredit für den Reinraum Buchs war im St. Galler Kantonsrat unumstritten. Fachhochschule Ost Am Campus Buchs der Fachhochschule Ost bietet der Kanton St. Gallen der Technologiebranche für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte einen Raum an. Temperatur, Druck und Feuchtigkeit lassen sich genau regulieren. Es handelt sich um den einzigen Reinraum in der ganzen Ostschweiz, der für die Industrie zugänglich ist. Mit dem Sonderkredit von 19.5 Millionen Franken soll der Reinraum unter dem Namen «Sensor Innovation Hub» modernisiert, erweitert und bis 2034 betrieben werden.