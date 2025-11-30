Bern will das Gaswerk-Areal überbauen – mit Wohnungen, viel Grün und Platz fürs Gewerbe. Das freut nicht alle.

Gaswerk-Areal: Gibt es auf der Brache 500 neue Wohnungen?

Heute ist das Gaswerkareal an der Aare ein buntes Nebeneinander von Industriebrache, Parkplätzen, Jugendzentrum und Schulhaus. Das soll sich ändern: Auf dem Areal will die Stadt Bern ein neues Quartier mit 500 Wohnungen, Gewerbe und viel Grün bauen. Die Mieten sollen bezahlbar sein.

Legende: Auf dieser Brache sollen 500 Wohnungen entstehen; mindestens die Hälfte davon aus genossenschaftlicher Hand. Keystone/Peter Schneider

Nun muss die Stimmbevölkerung über die Zonenplanänderung mit Planungspflicht entscheiden. Diese legt den Rahmen der künftigen Nutzung fest – über die Details entscheidet später die Regierung. In einer zweiten Vorlage beschliesst das Volk, ob der Gemeinderat die Baufelder im Baurecht abgeben darf. Hinzu kommt ein Kredit von rund 25 Millionen Franken.

Stadtparlament sagt Ja, SVP Nein

Das Stadtparlament befürwortet die Pläne. Es entstehe Wohnraum für rund 1000 Menschen. «Uns ist wichtig, dass ein gut durchmischtes Quartier entsteht», sagt SP-Fraktionschef Dominik Fitze.

Gegen die geplante Überbauung stemmt sich die SVP. «Man verschleudert die beste Lage für Sozialwohnungen oder Genossenschaften», so SVP-Stadtrat Alexander Feuz.