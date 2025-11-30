Die beiden eidgenössischen Vorlagen auf einen Blick – mit den Ergebnissen nach Gemeinden.

Die Schweizer Stimmberechtigten haben über zwei nationale Vorlagen entschieden. Sowohl die Erbschaftssteuer-Initiative als auch die Service-citoyen-Initiative wurden wuchtig abgelehnt und sind am Ständemehr gescheitert.

Die Erbschaftssteuer-Initiative auf dem Prüfstand

Gemeinderesultate

Die Erbschaftssteuer-Initiative forderte mehr Mittel für die Klimapolitik. Das Geld sollte von einer Erbschafts- und Schenkungssteuer des Bundes kommen. Bisher kennen nur Kantone und Gemeinden eine solche Steuer.

Neu sollte der Bund zusätzlich eine Steuer von 50 Prozent auf den Nachlass und die Schenkungen einer Person erheben, wobei die ersten 50 Millionen Franken nicht besteuert werden. Zwei Drittel der Einnahmen soll der Bund erhalten, einen Drittel die Kantone. Die Einnahmen aus der neuen Erbschafts- und Schenkungssteuer müssten laut Initiativ­text «zur sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise sowie für den dafür notwendigen Umbau der Gesamtwirtschaft» verwendet werden.

Die Gemeinde-Ergebnisse der Service-citoyen-Initiative

Gemeinderesultate

Die Service-citoyen-Initiative sah vor, dass alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt erbringen müssen. Mit dem «Service citoyen» (Bürgerdienst) wollte die Initiative das Gemeinwohl stärken. Auch Frauen sollten somit neu einen Dienst leisten. Dieser Dienst soll entweder im Militär, im Zivilschutz oder in Form eines gleichwertigen Milizdienstes erbracht werden, wobei der Sollbestand von Armee und Zivilschutz garantiert sein muss.

Die Initiative zielte darauf ab, die Sicherheit breiter zu denken und die Dienstpflicht stärker auf Bereiche wie Klimaschutz, Ernährungssicherheit und Betreuung auszurichten. Personen, die keinen Dienst leisten, sollten wie heute eine Abgabe entrichten. Durch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht würden doppelt so viele Bürgerinnen und Bürger rekrutiert wie heute. Damit würden auch die Kosten für Bund, Kantone und die Wirtschaft entsprechend steigen.