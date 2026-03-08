- Fast alle Solothurner Gemeinden stimmten für höhere Familienzulagen.
- Der Ja-Anteil beträgt 59 Prozent.
- Die Mehrkosten von rund acht Millionen Franken tragen grösstenteils die Arbeitgeber.
Erhöhung Familienzulagen
Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen
-
JA
59.1%
54'740 Stimmen
-
NEIN
40.9%
37'857 Stimmen
Die monatlichen Kinderzulagen werden im Kanton Solothurn von heute 215 auf 230 Franken erhöht. Gleichzeitig steigen auch die Ausbildungszulagen an. Die geplanten Erhöhungen kosten jährlich knapp acht Millionen Franken. Die Arbeitgeber müssen den grössten Teil davon finanzieren.
Die Familienzulagen sind nicht in jedem Kanton gleich hoch. Im Kanton Solothurn erhalten Familien im Moment das vom Bund gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Kantone können aber auch höhere Familienzulagen auszahlen (siehe Grafik).
Die Erhöhung der Familienzulagen im Kanton Solothurn geht auf einen Vorstoss im Kantonsparlament zurück. Dieser war im Parlament umstritten. Die Befürworterinnen von Mitte-Links sprachen von einer Investition in Familien. Mit den höheren Zulagen würden sich die Rahmenbedingungen verbessern. Die Gegner – SVP und FDP – kritisierten unter anderem das Giesskannenprinzip, da alle Familien gleich viel Zulagen erhalten, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Und sie bemängelten die Belastung der Unternehmen.
Drei weitere Abstimmungsvorlagen
Die Kantonspolizei Solothurn erhält für 84.5 Millionen Franken einen Neubau in Oensingen. Dieser soll die veraltete, dezentrale Infrastruktur ersetzen, verschiedene Dienste vereinen und moderne Aus- und Weiterbildung ermöglichen. Baubeginn ist 2028 geplant, die Inbetriebnahme 2031.
Bei zwei weiteren Vorlagen ging es darum, dass der Kanton Solothurn Kosten auf die Gemeinden abwälzen wollte: Bei der Finanzierung erlassener AHV-Mindestbeiträge und bei den Verwaltungskosten der Alimentenhilfe. Damit sollten die Kantonsfinanzen entlastet werden. Die Vorlagen wurden mit 64 respektive 66 Prozent abgelehnt.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.