Die höhere Zulagen zur Unterstützung von Familien geniessen Zuspruch an der Urne. Bezahlen müssen die Arbeitgeber.

Fast alle Solothurner Gemeinden stimmten für höhere Familienzulagen.

Der Ja-Anteil beträgt 59 Prozent.

Die Mehrkosten von rund acht Millionen Franken tragen grösstenteils die Arbeitgeber.

Erhöhung Familienzulagen Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen JA 59.1% 54'740 Stimmen

NEIN 40.9% 37'857 Stimmen

Die monatlichen Kinderzulagen werden im Kanton Solothurn von heute 215 auf 230 Franken erhöht. Gleichzeitig steigen auch die Ausbildungszulagen an. Die geplanten Erhöhungen kosten jährlich knapp acht Millionen Franken. Die Arbeitgeber müssen den grössten Teil davon finanzieren.

Die Familienzulagen sind nicht in jedem Kanton gleich hoch. Im Kanton Solothurn erhalten Familien im Moment das vom Bund gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Kantone können aber auch höhere Familienzulagen auszahlen (siehe Grafik).

Die Erhöhung der Familienzulagen im Kanton Solothurn geht auf einen Vorstoss im Kantonsparlament zurück. Dieser war im Parlament umstritten. Die Befürworterinnen von Mitte-Links sprachen von einer Investition in Familien. Mit den höheren Zulagen würden sich die Rahmenbedingungen verbessern. Die Gegner – SVP und FDP – kritisierten unter anderem das Giesskannenprinzip, da alle Familien gleich viel Zulagen erhalten, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Und sie bemängelten die Belastung der Unternehmen.