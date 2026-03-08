Das Urner Stimmvolk hat eine Initiative der Jungen SVP angenommen.

Diese verlangt, dass abgewählte Regierungsrätinnen und Regierungsräte künftig keine Abwahlentschädigung mehr erhalten.

Das Volksbegehren ist in sämtlichen 19 Gemeinden erfolgreich.

Die Stimmbeteiligung liegt bei 50.6 Prozent.

Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat» JA 66.6% 8'886 Stimmen

NEIN 33.4% 4'460 Stimmen

Energiegesetz Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes JA 75.1% 9'522 Stimmen

NEIN 24.9% 3'163 Stimmen

Bislang gilt im Kanton Uri: Wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr gewählt wird, gibt es sechs Monatslöhne als Entschädigung. Seit der Einführung kam diese Regelung erst einmal zur Anwendung: 2024 – als der SP-Regierungsrat Dimitri Moretti nicht wiedergewählt wurde.

Legende: Der Erste und auch der Letzte: Der abgewählte SP-Regierungsrat Dimitri Moretti erhielt eine Abwahlentschädigung. Keystone/Urs Flüeler

Die Junge SVP hält die Abgangsentschädigung von rund 90'000 Franken nicht mehr für zeitgemäss: Es dürfe nicht sein, dass ehemalige Regierungsmitglieder mit «fürstlichen Abgangsentschädigungen» ausgestattet werden.

Regierung wie auch Parlament haben die Initiative im Vorfeld der Abstimmung klar abgelehnt. Bei der Entschädigung handle es sich nicht um eine Abgangsentschädigung, sondern um eine Abwahlentschädigung, betonte die Regierung. Und führte an: Exekutivpolitikerinnen und -politiker könnten nicht einfach so zurück in ihre angestammten Berufe, in denen sie während mehrerer Jahre nicht mehr tätig gewesen seien.