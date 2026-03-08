- Das Urner Stimmvolk hat eine Initiative der Jungen SVP angenommen.
- Diese verlangt, dass abgewählte Regierungsrätinnen und Regierungsräte künftig keine Abwahlentschädigung mehr erhalten.
- Das Volksbegehren ist in sämtlichen 19 Gemeinden erfolgreich.
- Die Stimmbeteiligung liegt bei 50.6 Prozent.
Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat
Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat»
-
JA
66.6%
8'886 Stimmen
-
NEIN
33.4%
4'460 Stimmen
Energiegesetz
Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes
-
JA
75.1%
9'522 Stimmen
-
NEIN
24.9%
3'163 Stimmen
Bislang gilt im Kanton Uri: Wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr gewählt wird, gibt es sechs Monatslöhne als Entschädigung. Seit der Einführung kam diese Regelung erst einmal zur Anwendung: 2024 – als der SP-Regierungsrat Dimitri Moretti nicht wiedergewählt wurde.
Die Junge SVP hält die Abgangsentschädigung von rund 90'000 Franken nicht mehr für zeitgemäss: Es dürfe nicht sein, dass ehemalige Regierungsmitglieder mit «fürstlichen Abgangsentschädigungen» ausgestattet werden.
Regierung wie auch Parlament haben die Initiative im Vorfeld der Abstimmung klar abgelehnt. Bei der Entschädigung handle es sich nicht um eine Abgangsentschädigung, sondern um eine Abwahlentschädigung, betonte die Regierung. Und führte an: Exekutivpolitikerinnen und -politiker könnten nicht einfach so zurück in ihre angestammten Berufe, in denen sie während mehrerer Jahre nicht mehr tätig gewesen seien.
Weitere Vorlage
Neben der Initiative der JSVP gab es im Kanton Uri auch ein Ja zur Teilrevision des Energiegesetzes. Diese sieht unter anderem vor, dass für Gebäude mit einer anrechenbaren Fläche von 300 Quadratmetern eine Solarpflicht gilt. Der Landrat hatte die Teilrevision mit 58 zu 0 Stimmen verabschiedet. Eine Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie ab 100 Quadratmetern wurde vom Volk im Jahr 2024 verworfen.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.