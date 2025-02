Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Solar-Initiative Kanton Bern: Volksinitiative «Berner Solar-Initiative» JA 28.0% 77'144 Stimmen

NEIN 72.0% 197'999 Stimmen

Gegenvorschlag Kanton Bern: Gegenvorschlag zur Solar-Initiative JA 66.6% 181'787 Stimmen

NEIN 33.4% 91'218 Stimmen

Pflicht oder Freiwilligkeit? Die Bevölkerung des Kantons Bern setzt auf Letzteres und lehnt die Solarinitiative der Grünen mit 72 Prozent deutlich ab. Der Gegenvorschlag wird mit 66.6 Prozent jedoch angenommen.

Worum geht es? Die Initiative der Grünen verlange, bis 2040 sämtliche geeignete Dächer und Fassaden mit einer Solaranlage auszurüsten. Dem Berner Kantonsparlament ging das zu weit: Auf der bürgerlichen Seite war die Rede von «einer Zwängerei», die vielen Familien, Rentnerinnen und Bauern «zu teuer zu stehen kommen» würde. Die Initiative greife in das Eigentum der Menschen ein.

Der Gegenvorschlag allein reicht nicht, damit wir unsere Ziele erreichen.

Der Gegenvorschlag beschränkt die Solarpflicht auf Dächer von Neubauten und setzt bei Sanierungen auf Freiwilligkeit. Der Gegenvorschlag wurde auch von der bürgerlichen Seite unterstützt. Links-Grün empfahl ein Ja zum Gegenvorschlag und zur Initiative.

Den Grünen gelang es nicht, die Bevölkerung von der Solarinitiative zu überzeugen. «Ich hätte mir eine grössere öffentliche Debatte über diese Initiative gewünscht», so Grünen-Grossrat Beat Kohler. Der Abstimmungskampf sei nicht so richtig in die Gänge gekommen.

Legende: Gespannt auf die Resultate gewartet, nun ist das Nein zur Solarinitiative da: Beat Kohler von den Grünen. SRF/Dominik Meienberg

Das Ja zum Gegenvorschlag taxieren die Initianten als Schritt in die richtige Richtung. «Ohne unsere Initiative hätte es auch keinen Gegenvorschlag gegeben.» Aber für Beat Kohler ist auch klar: «Der Gegenvorschlag allein reicht nicht, damit wir bei den erneuerbaren Energien unsere Ziele erreichen.»