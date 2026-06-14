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Abstimmungen live Die Schweiz stimmt ab – bald schliessen die Urnen

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14.06.2026, 10:30

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 06:00 Uhr;

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