- Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk einerseits über eine Änderung beim Zivildienstgesetz, andererseits über die Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz».
- Im Kanton Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl. In Glarus wird der Landrat neu gewählt und im Kanton Basel-Landschaft ist eine Ersatzwahl in die Regierung anberaumt.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
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Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.