- Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk einerseits über eine Änderung beim Zivildienstgesetz, andererseits über die Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz».
- Gemäss SRG-Trend ist zur SVP-Intitiative noch keine Aussage möglich, beim Zivildienstgesetz deutet sich ein Ja an.
- Im Kanton Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl. In Glarus wird der Landrat neu gewählt und im Kanton Basel-Landschaft ist eine Ersatzwahl in die Regierung anberaumt.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Verfolgen Sie hier das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1.
Themen in diesem Liveticker
- Monika Rühl: «Wir brauchen die ausländischen Fachkräfte»
- Golder: «Stadt-Land-Graben und Röstigraben spielen grosse Rolle»
- Die erste Trendrechnung ist da
- Was Sie heute bei SRF erwartet – TV und Radio
- Die Stadt Thun erhält ihre erste Stadtpräsidentin
- Kantonale Wahlen: Basel-Landschaft und Glarus
- In Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl
- Kanton Zürich entscheidet über drei Vorlagen zum Thema Wohnen
- Die kantonalen Vorlagen
- Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.