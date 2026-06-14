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Kantonale Wahlen: Basel-Landschaft und Glarus

In Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl

Kanton Zürich entscheidet über drei Vorlagen zum Thema Wohnen

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