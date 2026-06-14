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Abstimmungen live Enges Rennen bei «Keine 10-Mio-Schweiz» – Ja-Trend zu Zivildienst

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14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • Monika Rühl: «Wir brauchen die ausländischen Fachkräfte»
  • Golder: «Stadt-Land-Graben und Röstigraben spielen grosse Rolle»
  • Die erste Trendrechnung ist da
  • Was Sie heute bei SRF erwartet – TV und Radio
  • Die Stadt Thun erhält ihre erste Stadtpräsidentin
  • Kantonale Wahlen: Basel-Landschaft und Glarus
  • In Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl
  • Kanton Zürich entscheidet über drei Vorlagen zum Thema Wohnen
  • Die kantonalen Vorlagen
  • Der Zeitplan zu den Ergebnissen der eidgenössischen Vorlagen

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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